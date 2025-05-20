傳西太平洋銀行擬裁撤逾1500人 為十年最大規模縮編

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 19:41

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綜合外媒周二 (20 日) 報導，澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行 (Westpac Banking Corp.) 計劃裁撤超過 1,500 名員工，成為近十年來規模最大的一波裁員行動。此舉是為了達成集團內部設定的削減成本目標，並推進名為「UNITE」的業務簡化計畫。

根據《澳洲金融評論報》(Australian Financial Review, AFR)引述不具名知情人士報導，該銀行的新任執行長米勒 (Anthony Miller) 自 2023 年 12 月上任以來，已著手重組高層管理團隊，並要求各部門主管在未來幾個月內提出約 5% 的員工裁減計畫。

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以西太平洋銀行截至 2024 年 9 月 30 日的全球員工總數 35,240 人估算，5% 的縮編幅度相當於約 1,700 人。

報導指出，這波裁員將在 2024 會計年度已裁撤約 900 名全職員工的基礎上進一步擴大，暗示著該行正加快內部改革步伐。UNITE 計畫自 2023 年啟動，旨在簡化作業流程、現代化基礎設施，並降低長期營運與維護成本，其中包含削減核心系統平台數量。

市場方面，西太平洋銀行自本月稍早公布最新財報以來，股價已累計下跌逾 5.8%。該行近年積極拓展低利潤率的商業放貸業務，亦被視為壓抑獲利能力的關鍵因素之一。