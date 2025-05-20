不甩穆迪降評！散戶逢低爆買美股 單日狂砸41億美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-20 19:30

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散戶投資人週一 (19 日) 瘋狂抄底美股，當日淨買入 41 億美元，扭轉了上周穆迪調降美國信評所引發標普 500 指數 1% 的跌幅。

摩根大通公司彙編的數據顯示，截至紐約時間週一中午 12 點 30 分，個人投資者淨買入 41 億美元的美國股票，創下該時段的最高水平，也是史上首度在中午突破 40 億美元。

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標普 500 指數在週一交易初段下跌近 1.1%，到了午後已轉為上漲，至紐約時間下午 2:50 時大致持平。散戶交易量佔比達 36%，超越 4 月底的水準，創下歷史新高。

Buffalo Bayou Commodities 宏觀交易主管 Frank Monkam 表示，由於之前沒跟上由政策支持的股市反彈，散戶已經深刻學到教訓，現在他們幾乎堅定不移地決心不再重蹈覆轍。

這波買盤延續了小型投資者連續數週大舉買進美股的趨勢，在 4 月因關稅引發的拋售潮最嚴重時，標普 500 指數逼近熊市，小型投資者以創紀錄的速度搶進股票。如今，隨著該指數逼近 20% 的漲幅並重返牛市，他們正享受這波反彈的成果。

與此同時，所謂的「聰明資金」仍在場邊觀望。

華爾街策略師們週一普遍不以為意穆迪的降級，建議客戶繼續增持股票。摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，由於貿易休戰降低了經濟衰退的可能性，投資人應逢低買入任何因上週五信評降級而下跌的美國股票。

匯豐控股首席多元資產策略師 Max Kettner 表示，他的團隊將風險資產的任何下跌視為增加曝險的機會。

Clough Capital Partners 執行長兼投資組合經理 Vincent Lorusso 表示：「我認為散戶投資者正在做直覺上正確的事情，將資金分配到能夠獲得最具吸引力風險調整回報的地方。」

他認為，在通膨下降、企業與消費者資產負債表依然強勁的背景下，現在買入股票是合理的。 「散戶投資人足夠精明，能夠發現這一投資機會。」

根據摩根大通數據顯示，散戶在週一買進的股票中，單一股票佔 25 億美元，而交易所交易基金（ETF）佔 15 億美元。