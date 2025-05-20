不甩穆迪降評！散戶逢低爆買美股 單日狂砸41億美元
鉅亨網新聞中心
散戶投資人週一 (19 日) 瘋狂抄底美股，當日淨買入 41 億美元，扭轉了上周穆迪調降美國信評所引發標普 500 指數 1% 的跌幅。
摩根大通公司彙編的數據顯示，截至紐約時間週一中午 12 點 30 分，個人投資者淨買入 41 億美元的美國股票，創下該時段的最高水平，也是史上首度在中午突破 40 億美元。
標普 500 指數在週一交易初段下跌近 1.1%，到了午後已轉為上漲，至紐約時間下午 2:50 時大致持平。散戶交易量佔比達 36%，超越 4 月底的水準，創下歷史新高。
Buffalo Bayou Commodities 宏觀交易主管 Frank Monkam 表示，由於之前沒跟上由政策支持的股市反彈，散戶已經深刻學到教訓，現在他們幾乎堅定不移地決心不再重蹈覆轍。
這波買盤延續了小型投資者連續數週大舉買進美股的趨勢，在 4 月因關稅引發的拋售潮最嚴重時，標普 500 指數逼近熊市，小型投資者以創紀錄的速度搶進股票。如今，隨著該指數逼近 20% 的漲幅並重返牛市，他們正享受這波反彈的成果。
與此同時，所謂的「聰明資金」仍在場邊觀望。
華爾街策略師們週一普遍不以為意穆迪的降級，建議客戶繼續增持股票。摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，由於貿易休戰降低了經濟衰退的可能性，投資人應逢低買入任何因上週五信評降級而下跌的美國股票。
匯豐控股首席多元資產策略師 Max Kettner 表示，他的團隊將風險資產的任何下跌視為增加曝險的機會。
Clough Capital Partners 執行長兼投資組合經理 Vincent Lorusso 表示：「我認為散戶投資者正在做直覺上正確的事情，將資金分配到能夠獲得最具吸引力風險調整回報的地方。」
他認為，在通膨下降、企業與消費者資產負債表依然強勁的背景下，現在買入股票是合理的。 「散戶投資人足夠精明，能夠發現這一投資機會。」
根據摩根大通數據顯示，散戶在週一買進的股票中，單一股票佔 25 億美元，而交易所交易基金（ETF）佔 15 億美元。
大舉搶購的標的有：特斯拉和 Palantir Technologies Inc，兩者資金流入分別為 6.75 億美元和 4.39 億美元。他們也將資金投入比特幣 ETF，同時對輝達仍保持淨賣出。
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