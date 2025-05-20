投資策略轉向？女股神大舉買進台積電ADR 創近一年最大規模

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 21:23

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彭博彙編資料顯示，方舟創新 ETF(ARK Innovation ETF) 於周一買進 123,587 股台積電 ADR，旗下 ARK Next Generation Internet ETF 也同步加碼 74,189 股。

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雖然方舟基金曾於今年 2 月小幅回補，但此次加碼規模為去年 6 月以來最大，約等同於方舟基金截至今年 3 月底在台積電持股的 87%。

台積電 ADR 自 1 月高點回落至 4 月低點後一度下跌 37%，近期已收復逾半跌幅。根據彭博統計，分析師平均預估該股未來 12 個月仍有 11% 的上漲空間。

「女股神」以大膽押注顛覆式科技著稱，不過旗下方舟創新 ETF 近年表現不如市場，雖然自 2022 年起至 2024 年大漲 82%，但目前仍較高點下跌約 63%，過去五年也多次落後那斯達克指數。

市場分析認為，「女股神」罕見大幅回補台積電 ADR，反映的不只是個股評價面變得具吸引力，更是一種對「AI 供應鏈穩定度」的新判斷。在川普政府近期大打 AI 地緣外交牌的背景下，台積電作為輝達關鍵夥伴，再次被視為長線核心部位的潛力股。