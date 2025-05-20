投資策略轉向？女股神大舉買進台積電ADR 創近一年最大規模
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周二 (20 日) 報導，方舟投資 (ARK Investment Management) 創辦人、有「女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 近日大幅增持台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國存託憑證(ADR)，為近一年來最大規模的單日買進，顯示她對這家晶圓代工龍頭的態度出現轉變。
彭博彙編資料顯示，方舟創新 ETF(ARK Innovation ETF) 於周一買進 123,587 股台積電 ADR，旗下 ARK Next Generation Internet ETF 也同步加碼 74,189 股。
這波買進動作發生在美中貿易緊張情勢緩和之際。川普政府近期與沙烏地阿拉伯與阿聯達成多項人工智慧 (AI) 合作協議，有望提升輝達 (NVDA-US) 等晶片大廠的前景，也進一步利多其重要供應商台積電。
雖然方舟基金曾於今年 2 月小幅回補，但此次加碼規模為去年 6 月以來最大，約等同於方舟基金截至今年 3 月底在台積電持股的 87%。
台積電 ADR 自 1 月高點回落至 4 月低點後一度下跌 37%，近期已收復逾半跌幅。根據彭博統計，分析師平均預估該股未來 12 個月仍有 11% 的上漲空間。
「女股神」以大膽押注顛覆式科技著稱，不過旗下方舟創新 ETF 近年表現不如市場，雖然自 2022 年起至 2024 年大漲 82%，但目前仍較高點下跌約 63%，過去五年也多次落後那斯達克指數。
市場分析認為，「女股神」罕見大幅回補台積電 ADR，反映的不只是個股評價面變得具吸引力，更是一種對「AI 供應鏈穩定度」的新判斷。在川普政府近期大打 AI 地緣外交牌的背景下，台積電作為輝達關鍵夥伴，再次被視為長線核心部位的潛力股。
而從操作面來看，「女股神」在大幅減持後選擇反手大買，或也反映方舟基金積極尋求補強高品質科技股部位，以改善整體績效波動。這波加碼，或許是她重新「校正市場主軸」的起點，而台積電是否成為反彈主力，也將成為觀察 AI 資金潮下一階段流向的關鍵指標。
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