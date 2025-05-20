日銀縮減購債步調可能不變 市場憂政策退場步伐失衡

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-20 20:10

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根據《彭博》周二 (20 日) 報導，儘管市場對日銀 (日本央行 / BOJ) 縮減公債購買規模的看法分歧，但日銀目前仍有望維持每季約 4,000 億日元的步調持續縮減購債，並可能在 2026 年 3 月以後持續減碼，邁向貨幣政策正常化之路。

市場對縮表步調意見分歧

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根據日銀向主要銀行、地方金融機構、證券公司與壽險業者等市場參與者進行的問卷調查顯示，受訪者對於縮減購債速度出現分歧，有人認為日銀動作過慢，也有人認為過快。這些意見將作為日銀 6 月董事會更新減碼計畫的參考依據。

目前日銀以每季 4,000 億日元的速度減碼，按此規劃預計至 2026 年春季，每月購債規模將降至約 2.9 兆日元。若維持此步調，預估到 2028 年初將停止新增購債，時間點恰與總裁植田和男任期屆滿同步，被視為「非常規貨幣政策時代」結束的象徵。

長天期債市動盪 引發日銀關注

本周日本超長天期公債殖利率大幅上揚，其中 20 年債殖利率跳升約 15 個基點，創 2000 年以來新高；30 年債殖利率亦升至該期限自 1999 年首發以來最高水準。這與近期一場政府債券標售認購疲弱有關，顯示市場對日銀退出政策的疑慮加深。

瑞穗研究所資深經濟學家井上淳表示：「日銀最重要的是以穩定的方式管理購債縮減計畫，避免市場過度波動。」他認為，不應突然加快或放慢縮減速度，而應按原訂節奏穩健進行。

投資人呼籲彈性調整購債方式

根據日銀披露，市場意見在購債「最終規模」上也差異甚大，有人主張應全面停止購債，也有人建議每月維持 1 兆至 3 兆日元的水準。此外，有觀點指出長天期債市的供需失衡可能屬於結構性問題，日銀的操作空間有限。

部分市場參與者也呼籲日銀應依據不同債券到期期限，調整購債頻率與策略，以回應市場斷裂現象。再加上日本國內近期關於加碼財政支出與減稅的討論，也進一步對長天期債市造成不穩定因素。