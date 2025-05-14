小米電動車銷售降溫 SU7新訂單4月驟降五成

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 19:59

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根據路透周三 (14 日) 報導，中國科技巨擘小米 (01810-HK) 旗下首款電動車 SU7 自去年 3 月上市以來，曾迅速在中國市場掀起熱潮，去年 12 月單月銷售甚至超越特斯拉 (TSLA-US)Model 3。然而，根據德意志銀行最新報告，小米目前正面臨嚴重的消費者反彈，新車訂單大幅下滑。

SU7 新訂單在 4 月較 3 月大減 55%，5 月前兩週僅接獲約 13,500 輛訂單，遠低於 3 月第二周單周 23,000 輛的高峰紀錄。

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小米近期陷入一連串爭議，包括上月一宗涉及 SU7 的致命車禍引發對智慧駕駛安全性的廣泛關注。中國監管機構已進一步收緊相關技術的市場宣傳規範。

碳纖維引擎蓋設計誤導 消費者要求退費

除了安全疑慮，小米還因 SU7 Ultra 車型選配的碳纖維雙風口引擎蓋設計遭指誤導消費者，再度引發爭議。該選配價格高達人民幣 42,000 元 (約 5,826 美元)，但近 400 名車主發現該引擎蓋實際上並無通風管道，與小米及其執行長雷軍先前的宣傳不符，要求退費。

面對批評，小米上周公開致歉，承認相關溝通「不夠清楚」。

交車時程混亂 疑似製造「假性缺貨」

消費者與分析師指出，小米提供的 SU7 交車時間預估存在巨大落差，許多買家發現實際交車時間遠快於預期，質疑小米透過誇大等待時間營造供不應求的市場氛圍。

一位中國部落客「阿祖」(A Zu / 音譯) 甚至開發了一款應用程式，供買家自行提交購車與交車資料，以追蹤真實交車狀況。根據小米官方應用程式顯示，目前 SU7 交付預估時間介於 26 周至 11 個月不等。