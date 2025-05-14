小馬智行首見事故！北京Robotaxi起火 原因調查中

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 20:10

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根據小馬智行說法，該事件發生於北京時間 5 月 13 日上午 9 點 30 分左右，當時該輛全自動駕駛車輛被系統偵測到狀況異常，自動啟動緊急停車程序，車內並無乘客，也未發生碰撞或人員受傷。

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小馬智行指出，事故發生後服務人員在兩分鐘內即抵達現場，但在處理過程中車輛突然起火。現場人員隨後與相關單位合作，成功控制火勢並安全排除危險。目前起火原因仍在調查中。

社群媒體上已流傳疑似起火當時的影片，不過小馬智行並未證實影片真實性，《CNBC》也無法獨立核實相關畫面。

小馬智行上月宣布，正與豐田 (Toyota)、北汽集團 (BAIC) 及廣汽埃安 (Aion) 合作開發新款無人計程車車型，並聲稱新車型有望將成本降低 70%。隨著中國電動車市場快速發展，本土車企已成為市場主導者，進一步壓縮特斯拉及其他外國車廠的市占空間。