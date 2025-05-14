諾和諾德砸22億美元與Septerna合作 開發新一代減重口服藥

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-14 19:35

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丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 周三 (14 日) 宣布，與美國生技公司 Septerna 達成價值高達 22 億美元的合作與授權協議，將共同開發針對肥胖、第二型糖尿病及其他心臟代謝疾病的口服小分子新藥。這筆交易包含超過 2 億美元的預付款及短期付款，未來潛在價值最高可達 22 億美元。

諾和諾德為熱門減重藥 Wegovy 的生產商，正積極透過開發次世代藥物、收購與合作鞏固其在預估達 1,500 億美元的全球肥胖市場的領導地位。投資人近期憂心，該公司領先市場的 Wegovy 恐怕正在被美國禮來 (LLY-US) 趕上，自 3 月中以來，禮來的減重針劑 Zepbound 在美國的處方量已超越 Wegovy。

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拓展口服療法布局 搶攻市場新藍海

諾和諾德首席科學長 Marcus Schindler 表示：「我們正基於在肥胖與糖尿病領域的創新傳統，擴展多元化產品線，包括胜肽與小分子等不同研發方向。」

雙方合作將針對 G 蛋白偶聯受體 (GPCR) 目標展開四項開發計畫。GPCR 是細胞膜上主要的訊號通道，可調控新陳代謝、分泌、細胞生長及免疫反應等生理機制。

位於加州的 Septerna 專注於開發以 GPCR 為目標的治療方法，此次合作有望推動更多口服小分子療法進入市場，加速肥胖症藥物從注射劑轉向口服劑型的趨勢。

肥胖藥市場熱度升溫 產業併購潮湧現

這是過去兩個月來肥胖藥領域的第二筆重大交易。今年 3 月，瑞士製藥巨擘羅氏 (Roche) 也宣布以高達 53 億美元的代價，與 Zealand Pharma 共同開發並商業化其減重候選藥物。

此外，美國監管機構本月也已受理諾和諾德口服版 Wegovy 的上市申請，若獲批准，將成為 GLP-1 藥物類別中首款口服肥胖療法，有望開啟新一波市場成長動能。