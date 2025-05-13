歐盟傳5/14批准第17輪對俄制裁 針對「影子船隊」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-13 05:30

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據烏克蘭公共廣播公司《Suspilne》周一（12 日）報導，歐洲外交官透露，歐盟可能會在周三批准新一輪針對俄羅斯的制裁，這將是 2022 年 2 月烏克蘭戰爭爆發以來，歐盟推出的第 17 輪對俄制裁。

歐洲媒體引述歐盟外交官的話稱，歐盟各國大使快要針對第 17 輪對俄制裁建立共識，預定將在 5 月 20 日外交事務委員會會議上獲最終批准。

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如果歐盟通過新一輪制裁，新措施將針對近 200 艘俄羅斯「影子船隊」。俄羅斯利用這些船隻規避西方國家制裁，祕密運輸石油，以高於價格上限的油價出口石油。

2022 年 12 月，七國集團（G7）、歐盟和澳洲針對俄羅斯原油設置了 60 美元 / 桶價格上限，只有俄羅斯石油價格低於上限時，西方國家公司才被允許為運載俄油的船舶提供保險、金融等服務。

值得一提的是，烏克蘭和歐洲主要國家領導人上周六宣布，同意自 5 月 12 日起無條件停戰 30 天，同時發出警告，稱如果俄羅斯不遵守停火協議，將受到新的大規模制裁。