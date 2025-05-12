美財長貝森特曝將再與中方會談 擬推更大規模貿易協議
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-12 19:31
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (12 日) 透露，美中雙方已透過最新會議建立正式溝通機制，預計未來幾周內將再次舉行會談，推動更大規模的貿易協議。他強調，這次協議將在 90 天關稅暫停基礎上，進一步緩解貿易摩擦，並鋪平未來經貿合作道路。
貝森特在接受《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時指出：「我想像中，接下來幾周我們將再次會面，著手推動一項更加全面的協議。」
不過，貝森特也透露，雙方下一輪會談的具體細節與地點尚未確定。這番言論正值美中雙方剛宣布達成 90 天關稅暫停協議之後，市場正關注後續是否會展開更具建設性的經貿合作。
貝森特同時證實，上周末在瑞士的會談中，除了他本人，美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 也共同出席，顯示美方重視此次談判。
貝森特並指出，美中雙方已建立一套「避免關稅壓力進一步上升的機制」，未來將持續透過協商管控貿易摩擦，為後續更大規模的協議鋪路。他也表示，透過這項機制，雙方已建立起正式的溝通管道，為接下來推動更大規模貿易協議鋪平道路。
貝森特進一步透露，這次會談中雙方針對芬太尼問題進行了「非常長且深入的討論」，他強調，中方如今已認真看待協助美國遏止芬太尼前驅化學品流入的問題。
此外，貝森特也補充說明，根據最新協議，美中雙方已將基準關稅率大幅調降 115 個百分點至 10%，但美國針對芬太尼相關商品的 20% 關稅仍維持不變，因此大多數中國商品目前面臨的實際關稅水準約為 30%，遠低於先前的 145%。
市場普遍認為，若美中能進一步達成大規模貿易協議，有望進一步緩解全球貿易緊張情勢，並為全球經濟帶來更多正面動能。
此外，全球股市週一也同步大幅反彈，反映市場對美中貿易局勢降溫的積極反應。受美中貿易戰降溫消息激勵，美股期貨周一漲幅進一步擴大。道瓊工業指數期貨最新上漲逾 1,050 點，漲幅達 2.5%；標普 500 期貨漲幅擴大至 3.3%；那斯達克 100 期貨勁揚 4.3%，持續朝牛市區間邁進。
市場情緒高漲，大型科技股盤前表現強勁，亞馬遜 (AMZN-US) 與輝達 (NVDA-US) 漲幅均超過 5%，蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 也延續漲勢。投資人期待美中雙方未來能敲定更具規模的貿易協議，為全球市場帶來進一步提振。
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