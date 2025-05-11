2050人形機器人市場規模上看5兆美元！摩根士丹利：中國正領先

鉅亨網新聞中心 2025-05-11 16:00

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相較於美國，中國在人形機器人研發上似乎正領先。根據摩根士丹利最新報告《Humanoid Horizons: The Widening Gap Between US & China》，全球人形機器人產業正迎來爆發式成長，其中中國在人形機器人技術與政策扶植方面已明顯領先美國。

報告指出，人形機器人（Humanoid Robot）市場將在未來數十年內迅速擴張，到 2050 年全球年收入預估將達近 5 兆美元，累計安裝量更有望突破 10 億台，成為下一個顛覆性的科技趨勢。

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中國人形機器人政策強力推進，投入 1670 億元人民幣扶植產業

根據報告，自 2023 年中國工信部發布政策以來，各地政府積極設立產業基金、扶植創新企業，2023 到 2025 年間投入總額達 1670 億元人民幣。這些資金涵蓋技術研發、產能擴張與供應鏈整合，為中國企業提供強大後盾。

與此同時，美國雖積極重建製造業與自動化基礎，但在人形機器人技術發展與國家政策支持方面仍顯不足，與中國的差距持續擴大。

「Humanoid 100」指數顯示中國領先地位

此外，摩根士丹利編製的「Humanoid 100 指數」顯示，截至 2025 年 4 月，中國企業占據前 10 強中的 7 席。該指數自年初至今上漲 4.6%，大幅領先標普 500 指數。

報告指出，中國人形機器人供應鏈指數年漲幅達 22%，零組件企業更高達 24.5%，反映中國在製造與硬體整合方面的全球競爭優勢。

從 2020 到 2024 年間，中國在人形機器人領域的專利申請量達 5925 件，遠超美國的 1474 件。加上企業積極開源核心技術、共享模組化設計，強化產業信任度並降低技術門檻，進一步擴大中國的領導優勢。

同時，2023 年以來，「人形機器人」在中國企業財報與新聞報導中的出現頻率大幅提升，成為科技投資熱點。

中國新創如 Unitree Robotics、EngineAI、Fourier Intelligence 亦推出多款機器人與智慧模組，涵蓋教育、零售、工廠自動化等應用場景。車企如比亞迪 (002594-CN) 亦投資機器人新創，展現 AI 與電動車產業整合趨勢。

特斯拉、OpenAI、蘋果等美國科技巨頭加速追趕

其他科技大廠如蘋果 (AAPL-US) 、Meta(META-US) 、OpenAI、Hugging Face 等也陸續進軍人形機器人領域，招募研發人才並收購相關公司。例如 OpenAI 成立機械部門，Hugging Face 收購法國 Pollen Robotics，凸顯技術整合的重要性。