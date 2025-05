2050人形機器人市場規模上看5兆美元！摩根士丹利：中國正領先

相較於美國,中國在人形機器人研發上似乎正領先。根據摩根士丹利最新報告《Humanoid Horizons: The Widening Gap Between US & China》,全球人形機器人產業正迎來爆發式成長,其中中國在人形機器人技術與政策扶植方面已明顯領先美國。