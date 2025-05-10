極氪退市非敗退！吉利李書福打響「一個吉利」第一槍 劍指年銷500萬輛

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 22:00

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值得注意的是，李書福早已為吉利設定目標，要在 2027 年年銷量突破 500 萬輛，其中極氪作為主力新能源品牌，將承擔重要角色。

李書福啟動吉利整併 ，劍指年銷 500 萬輛。(圖: REUTERS/TPG)

極氪退市非敗退，吉利啟動新能源整併大計

事實上，極氪的退市是李書福早已籌劃的「戰略遷徙」。根據吉利汽車公告，將以每股 2.57 美元（或每股美國存託股票 25.66 美元）收購極氪所有已發行股份，完成後，極氪將自美股退市，並成為吉利汽車的全資子公司。

這一決策背後，是吉利自 2024 年 9 月發布《台州宣言》後推動的品牌整合計劃。李書福全面整合幾何、銀河、翼真、雷達、領克與極氪等品牌，實現資源共享、成本優化與產能最大化。

整合後的極氪，不僅研發投入預計減少 10% 至 20%，供應鏈成本也因規模效益下降 5% 至 8%。

中概股回流加速，極氪成為首波退市代表

此外，極氪的退市時機點，也與中概股受到美國加強審查的政治風險高度關聯。此前，前美國財政部長葉倫就曾公開表示，支持啟動中概股退市程序，使美國證監會對中國企業的審計、資訊披露等規定越來越嚴格。

與此同時，中國證監會也明確表示將「創造條件支持中概股回歸」內地與香港市場。在這樣的政策交錯下，極氪選擇快速撤出美股市場，成為中概股回流的先鋒代表。

儘管極氪在新能源汽車領域表現亮眼，但美股投資人對中國汽車品牌認知仍停留在傳統印象，估值長期被低估。在政經風險與市場偏見雙重壓力下，退市回歸成為更穩妥且長遠的選擇。

三年即上市、一年即退市，極氪創中國車企紀錄

極氪品牌的崛起堪稱中國新能源汽車產業中的傳奇案例。極氪自原本隸屬於領克的電動車部門，推出首款車型極氪 001 後，迅速獨立並於 2023 年 5 月成功登陸美股，成為中國新勢力品牌中最快完成 IPO 的代表。

然而，從掛牌上市到宣布退市，極氪僅歷時不到 12 個月。此次私有化後，極氪將正式回歸吉利體系，為其新能源整併戰略寫下重要一筆。