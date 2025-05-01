宇樹科技執行長大膽預言：未來十年內 機器人將變得「免費」

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 19:40

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在一次公開演講中，中國機器人公司宇樹科技創辦人兼執行長王興興，提出了一項震撼科技界的預言，稱「未來十年內，機器人將變得免費，甚至可能像今天的網路服務一樣普及。」這番言論不僅挑戰了現有產業邏輯，也激起各界對未來機器人應用的無限想像。

據報導，王興興指出，「免費」指的並非是「零成本」，而是指讓用戶方的使用成本趨近於零。就如同今日的網路服務一樣，未來機器人企業可能透過資料服務、場景訂閱或廣告分潤獲利。

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王興興稱，一但機器人產量突破臨界點，邊際成本將趨近於零，例如「若要製造 10 億台機器人改造火星環境，每台成本可能僅需幾百元。」屆時，政府或企業將有可能像投放公共建設一樣，免費部署機器人，類似今日的 5G 基礎建設一樣。

而在醫療、救災、太空探索等領域，機器人的社會效益遠超過經濟成本。王興興設想，未來微型機器人可進入血管修復器官，大型機器人則用於移山填海或星際改造。

此外，中國工業和信息化部等七部門也於 2025 年 2 月共同發布《人形機器人創新發展指導意見》，提出到 2027 年實現核心零組件自主化率超過 80%、量產成本壓低至 10 萬元以下的想法，近一步支持王興興的說法。

同時，生成式人工智慧（AI）的爆發，也為機器人行業注入新動力。宇樹科技利用強化學習演算法，讓機器人在短短一個月內就能學會行走、舞蹈甚至也學會武術。

王興興指出：「AI 大型語言模型將解決複雜場景的適配問題，讓機器人真正實現通用化。」開發成本因此大幅下降，加速「免費機器人」的實現。

傳統人形機器人多依賴高成本的液壓系統，維護困難且價格昂貴。但宇樹科技已憑藉自主開發的電驅動技術，推出 G1 人形機器人，售價僅為 9.9 萬元，且隨著技術進步仍在不斷下探成本，使機器人邁向規模化生產成為可能。