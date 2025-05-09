10億台！大摩：2050年人形機器人產值狂飆5兆美元 家庭市場20年後才成熟

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 13:40

‌



摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 上周二 (4 月 29 日) 發布一篇名為《人形機器人：5 兆美元的全球市場》的研究報告，揭露人形機器人產業即將掀起的產業革命。這份長達數百頁的報告分析預測，2050 年全球人形機器人市場規模將突破 5 兆美元，部署量有望達到 10 億台，遠超過目前全球汽車產業規模。

大摩這項顛覆性預測不僅勾勒出未來三十年的技術演進圖景，更揭示中美科技競爭、全球供應鏈重建與經濟形態變革的深層邏輯。根據該投行研究模型，人形機器人市場將經歷階梯式成長，2036 年僅 2206 萬台投入商用，到 2040 年滲透率突破 1.27 億台，2044 年佔據總量 44% 的 4.07 億台進入應用階段，最終在 2050 年形成 9.35 億台的全球部署規模。

‌



大摩上述預測是基於對美中兩國勞動市場的深度解構，透過分析製造業、服務業等重複性勞動崗位的「人形機器人適用係數」，結合技術成熟度曲線與社會接受度演變。

報告中發現，當成本從目前的 5 萬美元級別降至 2050 年的 1.5 萬美元級別，人形機器人將在工業製造、工業製造、物流等領域形成。

值得注意的是，家庭場景的滲透率將顯著延後。儘管家用人形機器人存量預計達 8420 萬台，但受限於安全隱私顧慮與科技瓶頸，市佔率始終低於 8%。大摩分析師說：「家庭環境需要通用型 AI 支撐的非結構化任務處理能力，這比工廠流水線的標準化作業複雜十倍。」

大摩分析師這一判斷也解釋為何特斯拉 Optimus 等企業將首批落地場景聚焦於工業領域。

報告還揭示全球人形機器人產業格局的鮮明分野，中國在硬體製造端佔據絕對優勢，美國則主導軟體與數據生態。以特斯拉、輝達為代表的美企正將自駕演算法、多模態大模型與算力晶片整合為「具身智慧」的核心架構，中國則靠完整的汽車零件供應鏈，在馬達、感測器、諧波減速器等環節形成壁壘。

這種差異在區域市場分佈中尤其明顯，東亞及太平洋地區將貢獻全球 43% 的裝機量，其中中國佔比超 70%，北美則聚焦高端研發與服務業場景，打算部署 8.6 萬台人形機器人在醫療護理與金融服務領域。

值得關注的是，印度、越南等中低收入國家憑藉著勞動力替代需求，將在 2040 年後形成 20.4 萬台的增量市場，但技術依賴性恐使他們陷入「低端鎖定」困境。

此外，大摩在報告中也模擬貿易摩擦對產業鏈的衝擊。若美國對中國永磁體等關鍵材料加徵關稅，短期內將推高 Optimus 等產品的製造成本 15%-20%，但長期可透過日韓供應鏈替代與本土產能建設緩解壓力，而更深層的矛盾在於技術標準爭奪。

當特斯拉開放 Optimus 專利試圖建構開發者生態時，華為、輝達等企業正加速推動自主作業系統與 AI 框架的標準化進程。

中國「十四五」機器人產業發展規劃明確提出 2025 年製造業機器人密度較 2020 年翻倍的目標，透過財政補貼引導車廠轉型，大摩也特別示警稱「地緣政治恐導致技術路線分化，形成美中兩大技術陣營」。

目前全球已有超過 150 家人形機器人企業獲得融資，光是去年中國就新增 80 餘家新創公司。

不過，大摩在報告中也尖銳指出，全球人形機器人產業已現「揠苗助長」跡象，多數企業聚焦概念驗證，僅 4% 具備完整軟硬體整合能力。

馬斯克在特斯拉股東大會的示警更有警示意義，曾稱「設計原型與量產之間隔著馬達、電力電子、大規模製造三座大山。」這種技術鴻溝導致產業呈現「金字塔型」競爭態勢，4 家主要整合商掌控 60% 市佔率，而供應鏈企業分散在細分領域。

大摩在報告中描繪的不僅是技術圖景，更是經濟典範的革命。當人形機器人承擔全球 3 成製造業崗位與 15% 服務業工作，勞動市場將分成「人類創意層」與「機器執行層」。這種改變將倒逼社會保障體系重構，催生「機器人稅」與全民基本收入等新型政策工具。

報告最後也向投資人示警說：「技術落地速度、地緣政治風險與倫理爭議恐延緩產業進程，但具身智能浪潮不可逆轉」。

值的注意的是，大摩今年 2 月 6 日也曾發布一篇名為《人形機器人 100：全球人形機器人產業鏈梳理》，報告按「大腦」、「身體」和「整合商」詳細梳理人形機器人領域 100 家核心供應鏈上市公司、技術發展、投資機會、市場潛力以及未來趨勢。