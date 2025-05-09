加拿大4月失業率飆至6.9% 美關稅重創製造業引爆裁員潮

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 22:10

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加拿大就業市場持續疲弱，加拿大統計局周五 (9 日) 最新數據顯示，4 月失業率升至 6.9%，創下自去年 11 月以來新高，也是新冠疫情以外自 2017 年來的最高水準。這波失業潮主要受美國總統川普針對加拿大鋼鋁、汽車等商品加徵關稅影響，製造業首當其衝，失業人數急速攀升。

製造業重災區 失業率攀升至近年新高

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4 月加拿大僅新增 7,400 個就業機會，遠不及經濟活動恢復所需的水準。其中，製造業單月流失高達 31,000 個職位，創下自 2009 年全球金融危機以來最嚴重的單月減幅 (不含疫情期間)。製造業就業人數按月下降 1.6%，為近五年來最大跌幅。

安大略省作為加拿大工業重鎮，受到打擊尤為嚴重。汽車重鎮溫莎市 (Windsor) 失業率飆升 1.4 個百分點至 10.7%，成為全國 20 大都會區中失業率最高的城市。

關稅壓力沉重 市場押注 6 月降息機率過半

川普政府於 3 月對加拿大鋼鋁加徵關稅，4 月進一步針對汽車與其他多項產品實施高關稅，直接衝擊出口依賴型產業。加上貿易政策不確定性升高，企業減少招聘、裁員潮擴大。

受此影響，加拿大貨幣市場對 6 月降息的預期升高。隔夜利率掉期交易顯示，加拿大央行 6 月降息的機率已超過 52%。加拿大兩年期公債殖利率下滑 2.4 個基點至 2.566%。

多位經濟學家指出，當前勞動市場疲弱、工資增速放緩及家庭債務負擔沉重，已讓加拿大經濟面臨重大下行風險。加拿大帝國商業銀行（CIBC）經濟學家賈菲（Ali Jaffery）表示：「這份報告支持加拿大央行在 6 月降息的可能性。」

工資成長停滯 消費信心面臨考驗

儘管失業率上升，加拿大永久性員工平均時薪年增率持平於 3.5%，未如市場預期下滑至 3.3%。然而，勞動參與率僅微幅上升至 65.3%，整體就業率則下降至 60.8%，與去年 10 月的低點持平，顯示就業市場仍面臨結構性壓力。