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加拿大4月失業率飆至6.9% 美關稅重創製造業引爆裁員潮

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 22:10

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加拿大4月失業率飆至6.9% 美關稅重創製造業引爆裁員潮(圖：REUTERS/TPG)

加拿大就業市場持續疲弱，加拿大統計局周五 (9 日) 最新數據顯示，4 月失業率升至 6.9%，創下自去年 11 月以來新高，也是新冠疫情以外自 2017 年來的最高水準。這波失業潮主要受美國總統川普針對加拿大鋼鋁、汽車等商品加徵關稅影響，製造業首當其衝，失業人數急速攀升。

製造業重災區 失業率攀升至近年新高

4 月加拿大僅新增 7,400 個就業機會，遠不及經濟活動恢復所需的水準。其中，製造業單月流失高達 31,000 個職位，創下自 2009 年全球金融危機以來最嚴重的單月減幅 (不含疫情期間)。製造業就業人數按月下降 1.6%，為近五年來最大跌幅。

安大略省作為加拿大工業重鎮，受到打擊尤為嚴重。汽車重鎮溫莎市 (Windsor) 失業率飆升 1.4 個百分點至 10.7%，成為全國 20 大都會區中失業率最高的城市。

關稅壓力沉重 市場押注 6 月降息機率過半

川普政府於 3 月對加拿大鋼鋁加徵關稅，4 月進一步針對汽車與其他多項產品實施高關稅，直接衝擊出口依賴型產業。加上貿易政策不確定性升高，企業減少招聘、裁員潮擴大。

受此影響，加拿大貨幣市場對 6 月降息的預期升高。隔夜利率掉期交易顯示，加拿大央行 6 月降息的機率已超過 52%。加拿大兩年期公債殖利率下滑 2.4 個基點至 2.566%。

多位經濟學家指出，當前勞動市場疲弱、工資增速放緩及家庭債務負擔沉重，已讓加拿大經濟面臨重大下行風險。加拿大帝國商業銀行（CIBC）經濟學家賈菲（Ali Jaffery）表示：「這份報告支持加拿大央行在 6 月降息的可能性。」

工資成長停滯 消費信心面臨考驗

儘管失業率上升，加拿大永久性員工平均時薪年增率持平於 3.5%，未如市場預期下滑至 3.3%。然而，勞動參與率僅微幅上升至 65.3%，整體就業率則下降至 60.8%，與去年 10 月的低點持平，顯示就業市場仍面臨結構性壓力。

統計局數據也顯示，4 月尋職或暫時失業的人數增加 39,000 人，年增幅達 13.9%。其中有 61% 在 3 月失業的人口到了 4 月仍未找到工作，高於去年同期的 57.3%。

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加拿大失業率製造業美國川普關稅加拿大央行降息薪資成長就業市場勞動力裁員

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