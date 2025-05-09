美國不再統計氣候災損 保險費飆升壓力來襲

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 20:52

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美國聯邦政府不再統計極端氣候帶來的經濟損失，引發保險與再保險業界關注。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 宣布將「退役」廣受關注的氣候災損數據庫，終止更新價值逾 10 億美元的災難損失統計資料。此舉被視為川普政府繼續弱化氣候變遷政策與數據透明度的最新行動。

取消關鍵統計工具 資料僅留存至去年底

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NOAA 表示，自今年起不再更新「十億美元災難」資料庫，僅保留 1980 年至 2023 年 12 月的歷史資料。未來發生的重大災害，包括近期洛杉磯野火、美國中西部及東南部洪災，以及 3 月橫掃中東部、造成至少 39 人死亡的龍捲風災難，都不會再列入官方統計。

NOAA 在公告中表示，停用該工具的原因包括「優先事項調整、法定授權與人力變動」。但外界普遍認為，這反映出川普政府試圖降低氣候變遷議題的政治影響力，甚至取消部分相關研究計畫與補助，認為這類資訊助長「氣候焦慮」。

保險業憂風險評估失準 恐推高保費負擔

保險與再保險業者對此決策感到憂心。美國再保險協會 (Reinsurance Association of America) 主席納特 (Frank Nutter) 指出，NOAA 數據庫具備直觀易懂的地圖與圖表，能有效提升公眾與政策制定者的風險意識，有助於推動防災措施並抑制保費上漲。

「當民眾意識到風險並採取防護措施，有助於壓低保險費用，而這在許多市場已成為嚴重問題。」納特強調，目前保險公司雖然會定期發布損失報告，但難以取代 NOAA 持續更新且公開透明的資料庫功能。

高風險地區面臨更大挑戰 美南州首當其衝

NOAA 統計顯示，美國南部紅州長期面臨極端氣候的嚴重衝擊。自 1980 年以來，佛羅里達州因氣候災害累積損失已達 4,500 億美元，德州和路易斯安那州分別達 4,400 億美元和 3,100 億美元，三州合計占全美總損失超過 41%。

即便 NOAA 不再統計，這些地區仍可能持續成為氣候災害的重災區。前 NOAA 副幕僚長羅伯茲 (Julie Kay Roberts) 直言：「看來如果不公開討論災損，就當作問題不存在了。」