Fed官員聚焦通膨預期 積極關注關稅衝擊與經濟風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-10 00:20

‌



隨著美國面臨通膨升溫與失業率可能攀升的雙重壓力，多位聯準會 (Fed) 官員近日在不同公開場合針對貨幣政策與貿易風險發表看法，強調在高度不確定的環境下，穩定通膨預期仍是政策核心目標。儘管市場對降息的討論升溫，官員普遍表態仍須觀察數據發展，尤其是川普政府新一輪關稅政策對經濟與物價的影響。

威廉斯：錨定通膨預期是央行「基石」

‌



紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (9 日) 在冰島表示，「維持通膨預期穩定，是中央銀行工作的基石。」他指出，在政策不確定性高漲的時刻，央行需格外重視公眾對物價的信任與預期。他並引用近期紐約聯準銀行調查指出，中期通膨預期已出現跳升，與此同時，就業市場信心也出現下滑跡象。

威廉斯認為，央行在面對經濟震盪、全球化變動與政策轉折時，更須堅守穩定物價的任務。他強調，無論是經濟擴張還是下行，政策目標不變，「中央銀行是價格穩定的守護者。」

針對近期市場預期 Fed 可能預防性降息，威廉斯受訪時回應此論點「言之過早」，並表示貨幣政策目前仍處於「略為限制性」的區間。他預估中性實質利率落在 0.75% 至 1% 之間。

庫格勒與巴爾：關稅帶來壓力 但不急於調整利率

同樣出席冰島會議的 Fed 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 則指出，美國實體經濟仍具韌性，因此可給央行更多時間觀察通膨趨勢，無需急於行動。她強調，維持通膨預期穩定是當前的首要任務之一。

另一位理事巴爾 (Michael Barr) 則警告，川普政府近期祭出的高關稅措施可能對通膨形成持久壓力，也可能推升失業率。他表示，這樣的政策不會短時間內反映於價格，而是會「逐步擴散至各類商品」，對貨幣政策形成挑戰。

巴金：消費者已撐到極限 難以承受轉嫁成本

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 則從消費端切入分析。他指出，許多零售商反映「消費者的承受力已到極限」，難以再將關稅成本轉嫁出去。他坦言，即便企業想調漲價格，也未必如預期順利。

儘管巴金認為目前經濟基本面仍穩健，消費與投資尚未明顯轉弱，但他坦言正在觀察關稅是否會反轉為「抑制通膨」的效果。他表示，若需求出現劇烈下降，可能會出現類似 2008 年的通縮壓力，但目前言之尚早。