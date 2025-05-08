手機巨頭跨界AI！陸Q1智慧手機市場華為登頂小米緊追 小米推自研模型MiMo撼動全球生態

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 15:30

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最新數據顯示，今年首季中國智慧首季市場出貨量年增 9% 至 6870 萬支，連 5 季成長，其中華為以 20% 市佔率首度問鼎王座，小米 (01810-HK) 以 19% 緊追其後，OPPO(含一加) 跟 vivo 分別位列三、四名。

TechInsights 今 (8) 日發布報告指出，中國智慧手機市場今年首季數據不僅反映消費性電子市場的復甦活力，更揭示重量級廠商競爭格局的劇變。

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市場成長的背後，中國國家消費性電子產品補貼計畫成為關鍵引擎。該政策透過直接補貼降低換機門檻，刺激了中高階機型需求。華為與小米憑藉透明的財務體系與高效率線下分銷網絡，成為最大受益者。

市場集中度也同步攀升，前六大智慧手機廠商合計佔 96% 份額，較去年同期提升 1 個百分點，「強者恆強」態勢愈發明顯。

正當產業聚焦硬體競爭時，小米突然投下一枚技術「深水炸彈」。4 月 30 日，這家全球第三大手機廠商發表自主研發的 MiMo 推理模型，以 70 億參數規模挑戰全球 AI 技術邊界。MiMo 模型由小米內部 AI 團隊「Core」耗時數月打造，從數學推理到程式碼生成均實現對標國際頂尖層級，其數學解題能力超越 OpenAI o1-mini，程式碼編寫效率超越阿里巴巴 QwQ-32B。

更引人注目的是，MiMo 採取完全開源策略，向全球開發者免費開放，試圖建立中國主導的 AI 生態圈。

MiMo 的誕生標誌著小米戰略重心的重大轉向。這家曾以「性價比」標籤徵戰全球的手機廠商，正加速向「軟硬協同」領域延伸。

早在去年底，小米便秘密採購上萬塊 GPU 搭建算力集群，同時高薪招募頂尖 AI 人才，甚至一度試圖牽手「天才少女」羅芙麗未果。現今，小米自研模型從底層程式碼到訓練框架均實現自主可控，被業界視為打破海外技術壟斷的里程碑事件。

小米打算將 AI 能力深度植入手機、汽車與智慧家庭系統，例如使用者可透過手機本地運行 MiMo 完成合約審查，或呼叫車載系統即時解析交通法規。這種「端側 AI」模式既規避雲端隱私風險，又降低服務回應延遲，有望成為中國 AI 商業化落地的差異化路徑。

專家說：「MiMo 不僅是技術突破，更是生態宣言。」

不過，挑戰與機會並存。儘管 MiMo 開源特性可能吸引開發者，但在複雜場景下的穩定性仍需驗證。