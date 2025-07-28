華為重奪中國手機王座 蘋果時隔半年重返成長
鉅亨網編譯王貞懿
市場分析機構 Canalys 周一 (28 日) 公布最新數據，華為今年第 2 季重新稱霸中國智慧手機市場，同時蘋果公司 (AAPL-US) 也在這個關鍵市場止跌回升。
Canalys 數據顯示，華為手機第 2 季出貨量達 1220 萬支、年增 15%，以 18% 市占率位居第一。蘋果同期則出貨 1010 萬支，排名跌至第五，但年增 4% 已是 2023 年第 4 季以來，首度在該市場重返成長，對投資人來說總算是個好消息。
制裁後華為強勢復出
出貨量雖不等同實際銷售數字，但能有效反映市場需求變化。這份報告發布時間點格外敏感，正值蘋果公布季度財報前夕，外界高度關注該公司在中國的營運表現。
華為在美國制裁重創下一度退出主流市場，直到 2023 年底才強勢回歸智慧手機戰場，並開始步步進逼蘋果的市場地盤。中國是蘋果最重要的海外市場之一，但這家美國科技巨頭在當地面臨華為、小米 (1810-HK) 等本土品牌的激烈夾擊。
蘋果這次能在中國重返成長軌道，主要歸功於 iPhone 16 系列的定價策略調整。Canalys 指出，中國各大電商平台在第 2 季對 iPhone 16 提供優惠折扣，蘋果本身也調高舊機換新的回收價格，刺激消費者換機意願。
市調機構 Counterpoint Research 本月稍早公布的數據，同樣證實蘋果在中國市場回穩的趨勢。
股價承壓 川普施壓製造回流
蘋果周一股價盤前約上漲 0.13%，暫報 214.15 美元，今年來已下跌約 14.5%，反映投資人對中國業務前景和地緣政治風險的憂慮。
美國總統川普不僅威脅對蘋果課徵關稅，更公開要求蘋果執行長庫克（Tim Cook）將 iPhone 生產線遷回美國，但業界專家普遍認為此舉幾乎不可能實現。
鴻蒙系統挑戰 iOS 與 Android 霸權
值得注意的是，中國智慧手機市場競爭持續白熱化。華為過去一年動作頻頻，不僅密集推出新機，更開始在各類設備導入自主研發的鴻蒙 OS 5 作業系統，直接挑戰 Google(GOOGL-US)Android 和蘋果 iOS 的雙強格局。
Canalys 分析師 Lucas Zhong 表示：「華為此舉將加速擴大獨立生態系統的用戶規模，也對系統相容性和使用體驗提出更高標準。」
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