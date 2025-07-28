華為重奪中國手機王座 蘋果時隔半年重返成長

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-28 21:20

‌



市場分析機構 Canalys 周一 (28 日) 公布最新數據，華為今年第 2 季重新稱霸中國智慧手機市場，同時蘋果公司 (AAPL-US) 也在這個關鍵市場止跌回升。

蘋果iPhone 16系列透過調整定價策略，在中國市場重返成長軌道。(圖:Shutterstock)

Canalys 數據顯示，華為手機第 2 季出貨量達 1220 萬支、年增 15%，以 18% 市占率位居第一。蘋果同期則出貨 1010 萬支，排名跌至第五，但年增 4% 已是 2023 年第 4 季以來，首度在該市場重返成長，對投資人來說總算是個好消息。

‌



制裁後華為強勢復出

出貨量雖不等同實際銷售數字，但能有效反映市場需求變化。這份報告發布時間點格外敏感，正值蘋果公布季度財報前夕，外界高度關注該公司在中國的營運表現。

蘋果這次能在中國重返成長軌道，主要歸功於 iPhone 16 系列的定價策略調整。Canalys 指出，中國各大電商平台在第 2 季對 iPhone 16 提供優惠折扣，蘋果本身也調高舊機換新的回收價格，刺激消費者換機意願。

市調機構 Counterpoint Research 本月稍早公布的數據，同樣證實蘋果在中國市場回穩的趨勢。

股價承壓 川普施壓製造回流

蘋果周一股價盤前約上漲 0.13%，暫報 214.15 美元，今年來已下跌約 14.5%，反映投資人對中國業務前景和地緣政治風險的憂慮。

美國總統川普不僅威脅對蘋果課徵關稅，更公開要求蘋果執行長庫克（Tim Cook）將 iPhone 生產線遷回美國，但業界專家普遍認為此舉幾乎不可能實現。

鴻蒙系統挑戰 iOS 與 Android 霸權

值得注意的是，中國智慧手機市場競爭持續白熱化。華為過去一年動作頻頻，不僅密集推出新機，更開始在各類設備導入自主研發的鴻蒙 OS 5 作業系統，直接挑戰 Google(GOOGL-US)Android 和蘋果 iOS 的雙強格局。