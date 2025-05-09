孫正義「最敢賭客」再掀AI投資狂潮 賭未來還是賭信仰？

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-05-09 07:50

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曾因願景基金巨虧失勢的日本投資奇才孫正義，正以高達 5,000 億美元的「星際之門」人工智慧超級計畫強勢回歸，試圖在 AI 革命的浪潮中奪回話語權，誓言重塑全球人工智慧版圖。

攜手 OpenAI 與甲骨文打造 AI 基礎建設

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今年 1 月 21 日，孫正義現身白宮，與川普、OpenAI 執行長薩姆 · 奧特曼（Sam Altman）、甲骨文董事長拉里 · 埃里森（Larry Ellison）共同宣布「星際之門」計畫。該計畫由軟銀主導，將在美國全境打造由數據中心、發電設施與 AI 研究單位構成的龐大基礎設施網絡，標誌著美國重返 AI 技術制高點的野心。

「若非川普總統勝選，我們不會啟動這筆投資，」孫正義在記者會上直言。他不僅許諾資金，更誓言打造有史以來最大的 AI 基礎設施，並藉此宣示自己再度重返舞台中央。

從願景基金巨虧到再戰 AI：典型的孫正義式翻身劇

這場高調的投資行動背後，是孫正義跌宕起伏的投資人生。2022 年，他主導的願景基金（Vision Fund）因 WeWork 等投資失利，虧損高達 270 億美元，被迫大幅減計資產，並出售大量阿里巴巴股份止損。這段低潮讓外界對孫正義一度失去信心。

然而，正如他自己所說，「我是日本的不倒翁。」這句話非虛。從早年投資雅虎、押注阿里巴巴獲利千億美元，再到進軍美國電信業整併 Sprint 與 T-Mobile，孫正義總能從低谷反彈，創造傳奇。

軟銀重押基礎建設與晶片產業

如今，他再次把目光投向 AI 未來，不僅參與為 OpenAI 籌資的 400 億美元資金輪，也與該公司洽談成立合資企業，計畫在日本推動 AI 應用。

軟銀旗下安謀國際（Arm Holdings）於 2023 年成功在納斯達克上市，市值一度逼近 1,200 億美元。孫正義迅速以其股權抵押融資，再投資美國 AI 晶片新創 Ampere Computing，並承諾出資 190 億美元啟動「星際之門」項目。

外界質疑「亂花錢」孫正義不為所動

儘管中國 AI 公司深度求索（DeepSeek）近期以超低成本開發出性能強大的 AI 模型，引發外界對高額 AI 投資效益的質疑，但孫正義依然看好長期價值。

他預估，未來十年 AI 將取代全球 5% 至 10% 的 GDP，創造高達 18 兆美元的年產值：「我們不該一味追求高效，而是該衡量長遠影響。這將改變人類經濟與生活方式。」

從失敗走向復興，AI 時代的關鍵賭徒再度下注

如今的孫正義，不只是投資人，更像是科技世界的賭徒與哲學家。他不再只追逐短期報酬，而是在尋找能夠改寫人類未來的關鍵機會。從失敗走到復興，他的人生軌跡或許正是 AI 時代最傳奇的一章開場。

過去十年間，他見證並參與了數位科技、行動通訊、電商崛起的每一場浪潮，如今他押注的，是一場更深層次的技術變革——人工智慧的全面滲透。從語言模型到晶片基礎建設，從跨國融資布局到政策與國安層面的介入，他不只是資金的提供者，更是全球 AI 秩序的推手之一。

對孫正義而言，這不僅是一場投資，更是一場信仰。他曾形容 AI 為「人類歷史上最大規模的技術革命」，並認為人類正站在全新文明轉型的門檻上。他的目標，早已不只是讓軟銀再度盈利，而是希望打造一個能夠影響世界未來的科技帝國。