鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 23:30

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根據外媒周四 (31 日) 報導，隨著中國智慧手機市場需求疲軟與本土品牌競爭加劇，蘋果 (AAPL-US) 正面臨在全球第二大經濟體的挑戰。據《證券時報》(Securities Times)報導，蘋果中國官網顯示，大連世紀城直營門市將於 8 月 9 日晚間 8 時停止營業，這是蘋果自 2008 年在北京三里屯開設首間直營店以來，首次在中國關閉直營據點。

蘋果撤出訊號？關閉中國旗艦門市 市場指iPhone遭本土品牌夾擊(圖：REUTERS/TPG)

《證券時報》形容此舉「極為罕見」。蘋果方面則回應稱，關閉原因是「大連世紀城購物中心內多家零售商撤出」。目前蘋果在中國擁有 41 家直營店，占全球逾 530 家實體門市不到一成。

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然而，市場觀察認為，這不僅僅是單一門市的調整，而是蘋果在中國市場承受壓力的信號。iPhone 在中國正受到華為、小米 (01810-HK) 與 Vivo 等本土品牌的夾擊，加上中國經濟疲弱、消費信心低迷與中美緊張局勢，蘋果面臨多重不利因素。

國際數據資訊 (IDC) 數據顯示，今年第二季中國智慧手機市場整體萎縮，前五大品牌中有四家出貨量下滑，蘋果排名第五，落後於華為、小米及 Vivo 等本土對手。《證券時報》並警告，下半年中國智慧手機市場壓力恐加劇。

與此同時，蘋果持續推動供應鏈「友岸外移」，Canalys 數據指出，第二季印度首度成為美國智慧手機最大出口來源國，佔比達 44%，越南排名第二，顯示蘋果正加快降低對中國製造的依賴。

市場評論認為，關閉大連門市可被視為蘋果在中國「退卻」的跡象，反映其在該市場面臨的現實挑戰。分析指出，這是多重因素交織的結果——來自本土品牌的競爭壓力、宏觀經濟疲軟以及貿易緊張，正在侵蝕蘋果在中國的 iPhone 市占。報導更直言，這或許是蘋果在中國市場的「轉折點」，對執行長庫克而言並非好兆頭。