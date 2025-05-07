〈美股早盤〉主要指數小幅走高 投資人聚焦Fed利率決策與中美會談

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-07 21:39

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隨著市場期待美中貿易緊張情勢降溫，美股主要指數周三 (7 日) 開盤小幅走高，投資人也將目光轉向聯準會 (Fed) 稍晚公布的利率決策。儘管美國總統川普對中方祭出高關稅的政策仍未明朗，但市場預期雙邊即將展開的會談將有助於緩和情勢；Fed 則預計維持利率不變，並釋出觀望立場，等待進一步經濟與政策走向明朗。

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在市場關注美國與中國即將於本周展開貿易談判之際，美股期貨全面走揚，美元止跌回升，美債殖利率微幅攀升。投資人聚焦於美中能否實現緊張關係降溫，以及 Fed 最新利率政策訊號。

美股開盤前，標普 500 與那斯達克 100 指數期貨皆上漲約 0.6%；10 年期美債殖利率逼近 4.33%。金價則呈現走跌，反映市場風險偏好回升。

美中將於瑞士會談 聚焦「降溫而非協議」

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 受訪時表示，官員預計將於本周稍晚前往瑞士，與中國進行自川普發動貿易戰以來的首次確定會談。他強調，此次會議重點將放在關係「降溫」，而非立即達成貿易協議，並稱目前的高關稅政策「無法長久維持」。

St James’s Place 投資長 Justin Onuekwusi 認為：「目前可明顯感受到中美雙方都有意願降溫，雙邊言論也有所緩和。這波市場上漲勢頭仍可延續。」

市場觀察人士指出，若美中談判能緩解過去數月以來的高張力關稅環境，將有助於企業預期穩定與資金風險偏好回升。

利率「按兵不動」預期濃厚

Fed 將於美東時間周三公布最新利率決策，市場普遍預期將維持基準利率在 4.25% 至 4.50% 不變，並關注主席鮑爾對後續利率走向的最新說法。

Pictet 資產管理倫敦部門聯席主管 Shaniel Ramjee 指出：「儘管市場關注通膨風險，但近期就業數據強勁，使降息預期有所降溫。」目前利率期貨市場預計今年降息三次，每次 25 個基點，較 4 月初時少一次。

法國農業信貸資產管理資深策略師 François Rimeu 表示：「Fed 將繼續傳達相同訊息——他們不會急於降息，並會儘可能延後啟動時間點。」

截至台北時間周三（7 日）21 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 0.39%，至每股 185.24 美元

歐洲聯盟正準備在與美國的貿易談判若未取得進展時，對波音製造的客機徵收關稅，作為擴大報復性關稅清單的一部分。此舉可能再度點燃美歐之間長年未解的航空貿易衝突。據知情人士透露，歐盟執委會預計將波音飛機納入擬對美徵稅的商品清單，該名單總值約 1,000 億歐元 (約 1,140 億美元)，最快本周將分享給成員國，並於接下來一個月內進行協商與調整。

Grab(GRAB-US) 早盤股價上漲 1.45%，至每股 4.91 美元

路透援引兩位知情人士消息報導，總部在新加坡的叫車與外送平台 Grab 正在洽談收購其規模較小的印尼競爭對手 GoTo，目標是在第二季達成協議。若交易完成，將改寫東南亞共享出行與電商生態版圖。

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價上漲 11.34%，至每股 102.62 美元

美國娛樂巨擘迪士尼周三宣布，已與阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 首都阿布達比 (Abu Dhabi) 的沉浸式娛樂開發商 Miral 達成協議，計劃在知名的亞斯島 (Yas Island) 打造一座全新主題樂園與度假村。這將成為迪士尼全球第七個度假區主題樂園項目，標誌著其全球拓展版圖再添一筆。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛預測，Fed 未來幾個月可能降息三次，分別在 7 月、9 月和 10 月，總共降息 75 個基點。此舉旨在平衡近期美國關稅措施引發的通膨和就業風險。