歐盟火力對準波音！貿易談不攏就開徵關稅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-07 19:15

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據知情人士透露，歐盟執委會預計將波音飛機納入擬對美徵稅的商品清單，該名單總值約 1,000 億歐元 (約 1,140 億美元)，最快本周將分享給成員國，並於接下來一個月內進行協商與調整。

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歐盟反制箭在弦上 談判進展有限

這項措施須獲得多數成員國支持方能生效，並將視美歐談判進展而定。歐盟指出，美國總統川普先前宣布對幾乎所有歐洲出口商品徵收 20% 的普遍性關稅 (暫緩至 7 月、現為 10%)，以及對鋼鐵、汽車與飛機等特定品項額外加徵 25% 關稅，此舉將使歐盟面臨總額高達 5,490 億歐元、占 97% 出口商品的美國關稅威脅。

為尋求突破僵局，歐盟預計本周向華府提出政策白皮書，內容可能包括降低貿易與非貿易壁壘、增加對美國投資等提案。不過，目前談判進展有限，外界普遍預期大多數美方關稅措施將維持不變。

空巴喊話歐盟對波音祭出「對等關稅」

歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 日前強調，歐洲不會在壓力下接受不公平的協議。他表示：「我們願意協商，但不會屈服。」

業界消息指出，歐盟此次反制動作亦意在平衡波音與歐洲對手空中巴士 (Airbus) 之間的關稅待遇。空巴執行長佛喜 (Guillaume Faury) 本周稍早亦公開支持歐盟若談判破裂，就應對波音客機實施對等關稅。

佛喜在巴黎的一場活動中對記者表示：「歐洲正在談判，若談判最終無法取得正面結果，我認為——而我們也希望——會對飛機實施對等關稅。」

航空業者齊聲反對關稅 重演舊戰局？

不過與 2020 至 2021 年期間的航空關稅戰不同，目前歐洲與美國的航空業者已形成共識，呼籲雙方全面取消關稅，以避免重演貿易衝突對產業造成的衝擊。