〈財報〉BMW看準7月關稅轉折 堅守全年財測展望

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-07 19:42

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德國豪華車廠寶馬 (BMW) 周三 (7 日) 表示，雖然美國對汽車加徵的關稅將對第二季業績造成「明顯衝擊」，但公司預期相關關稅措施為暫時性，部分將自 7 月起開始下調，並在此基礎上確認 2025 年財測展望不變。

這項聲明凸顯出 BMW 相較其他歐洲車廠對全球貿易戰局勢的看法較為樂觀。包括賓士 (Mercedes-Benz)、Stellantis(STLA-US) 和福特 (F-US) 等競爭對手皆已暫停年度財測，理由是難以預估美國對中國與歐洲徵收高額關稅所帶來的全貌影響。

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BMW 財務長 Walter Mertl 表示，公司正與美國政策制定者進行多層次對話，相關論點獲得一定程度的回應。他指出：「我們觀察到，事情正在發展與協商中，根據我們掌握的各方管道資訊，我們認為 7 月會有變化發生。」

該公司執行長齊普斯 (Oliver Zipse) 也表示，BMW 在美國南卡羅來納州 Spartanburg 的工廠創造超過 4.3 萬個直接與間接就業機會，每年對當地經濟貢獻超過 260 億美元，「我們是美國汽車出口價值最高的品牌，這樣的影響力不可能被忽視。」

關稅讓 Q2 獲利承壓 但全年展望未變

BMW 指出，儘管第二季將面臨明顯關稅衝擊，公司仍維持先前於 3 月發布的 2025 年財測，包括與 2024 年持平的稅前獲利預期，以及汽車部門 5% 至 7% 的營業利益率目標。

不過該公司也強調，如若關稅最終未如預期下調、甚至延長至今年下半年，仍可能對營運帶來壓力。此外，部分零件與原料的供應瓶頸也構成潛在風險。

BMW 在財報中表示，第一季汽車業務的息稅前盈餘 (EBIT) 為 20.2 億歐元，略高於市場預期的 18.5 億歐元，但較去年同期下滑 25%；營業利潤率為 6.9%，雖低於去年同期的 8.8%，仍優於預期的 6.3%。

集團整體第一季息稅前盈餘為 31.4 億歐元，淨利為 21 億歐元，年減 25%；營收則下滑 7.8% 至 337.6 億歐元，低於市場預期的 352.6 億歐元。

Mertl 表示，目前關稅對第一季業績影響不大，但中國市場的競爭與價格壓力仍構成挑戰，當地需求疲弱、消費者轉向大幅折扣的本土品牌，拖累整體銷售表現。

BMW 在聲明中強調，市場不應假設關稅將成為永久性政策，背後有許多外交談判正在進行，因此其財測假設為關稅會在未來幾個月逐步回落。