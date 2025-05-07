search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

中美破冰會談將登場 北京率先撒錢穩內需

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 19:28

cover image of news article
中美破冰會談將登場 北京率先撒錢穩內需 (圖:Reuters/TPG)

在中美高層貿易談判登場前夕，中國政府率先端出重磅經濟刺激政策，企圖在與美方交涉中取得主動權。中國國務院副總理何立峰預計本周末將前往中立國瑞士，與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 及貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 會面，進行自貿易戰升級以來最關鍵的會談。

與此同時，北京時間周三 (7 日) 中國央行行長潘功勝突然召開記者會，宣布全面降息與其他寬鬆政策，預計可為經濟注入多達人民幣 2.1 兆 (約 2,910 億美元) 資金，為自川普關稅政策引爆貿易戰以來最大規模的刺激舉措。


雙方都想展示「掌握主動」

美中雙方在即將展開的談判中皆欲展示強勢立場。美國總統川普日前接受《NBC》訪問時稱「中國現在正在被打趴」，而財長貝森特則表示，美方目前的 145% 關稅水準「對中國這種仰賴出口的國家而言是無法持久的」。

北京方面則持續強調談判是由美方主動要求，並重申「必要時將戰到最後一刻」。無論雙方立場如何強硬，考量到貿易流動已大幅下滑，雙邊仍有動機在這場僵局中尋找降低關稅的可能。

「破冰會談」激勵市場信心

儘管目前尚不清楚中美雙方將端出哪些具體讓步，不過高層會晤本身已帶動市場期待。中國股市周三上揚，美股期指亦隨之走高。

美中商會主席譚森 (Sean Stein) 對《彭博》表示：「你不會讓兩位重量級代表飛越半個地球，只是為了無果而終的談話。」「雙方做出這個政治決定已經很有勇氣，但現在市場期待也拉高了。如果談判失利，市場恐怕會劇烈反應。」

目前市場最大變數在於川普是否願意馬上下調關稅，且下調幅度為何。美方團隊可能提出暫緩 90 天對中方加徵的懲罰性關稅，僅保留與芬太尼有關的項目，其他則暫時降回 20%。這與川普對其他國家的處理手法相似，也與北京要求「談判期間暫停所有單邊加稅」相呼應。

外界預期：調降幅度有限

儘管市場對會談釋出正面訊號，但不少分析師對結果仍持保留。匯豐銀行預測美國可能將整體關稅水準調降至 50%，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強 (Robin Xing) 則預估未來調整將採「漸進式」作法。

花旗經濟學家團隊指出，即使雙方展開對話，過高的關稅水準仍可能維持 6 至 12 個月不變，且對雙方都是「雙輸局面」。

不過此次會談也顯示中國終於有了明確的談判負責人，這是北京長期以來的訴求之一，也可能為川普所希望的「川習通話」鋪路。

中方刺激政策提早出手 搶救內需

在談判破局風險仍存的背景下，中國選擇主動出招。此次降息措施涵蓋範圍廣泛，不僅政策利率全面下調，還同步引導銀行貸款與存款利率下滑，與過往僅針對個別利率調整的作法有所不同。

中國總理李強曾於今年 3 月人大會議上喊話政策應「儘早出台、儘早見效」，如今即使經濟數據尚未明顯惡化，政策已率先出爐，顯示決策層不再「等風來」，而是選擇主動出擊。

儘管近期中美貿易額下滑，但中國整體出口仍維持韌性，顯示企業正積極轉往其他市場。不過多項採購經理人指數 (PMI) 顯示經濟動能放緩，未來仍有可能面臨下行壓力。

分析指出，若情勢惡化，北京仍有後手，包括加碼財政支出與進一步救房市。摩根士丹利與花旗預估，下半年中國可能再追加人民幣 1 兆至 1.5 兆元的財政刺激，最快在 7 月的政治局會議後公布。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯 (Wu Xinbo) 表示：「雙方都無法承受目前的高關稅水準，因此會談應會討論降稅問題，但不太可能立即觸及實質貿易協議內容。」

文章標籤

美國中國貿易談判降息習近平經濟政策美財長貝森特何立峰瑞士會談破冰刺激方案人民幣寬鬆政策中美關係TOP

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1384-0.07%

延伸閱讀



    Empty