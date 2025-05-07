中美破冰會談將登場 北京率先撒錢穩內需

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 19:28

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在中美高層貿易談判登場前夕，中國政府率先端出重磅經濟刺激政策，企圖在與美方交涉中取得主動權。中國國務院副總理何立峰預計本周末將前往中立國瑞士，與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 及貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 會面，進行自貿易戰升級以來最關鍵的會談。

與此同時，北京時間周三 (7 日) 中國央行行長潘功勝突然召開記者會，宣布全面降息與其他寬鬆政策，預計可為經濟注入多達人民幣 2.1 兆 (約 2,910 億美元) 資金，為自川普關稅政策引爆貿易戰以來最大規模的刺激舉措。

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雙方都想展示「掌握主動」

美中雙方在即將展開的談判中皆欲展示強勢立場。美國總統川普日前接受《NBC》訪問時稱「中國現在正在被打趴」，而財長貝森特則表示，美方目前的 145% 關稅水準「對中國這種仰賴出口的國家而言是無法持久的」。

北京方面則持續強調談判是由美方主動要求，並重申「必要時將戰到最後一刻」。無論雙方立場如何強硬，考量到貿易流動已大幅下滑，雙邊仍有動機在這場僵局中尋找降低關稅的可能。

「破冰會談」激勵市場信心

儘管目前尚不清楚中美雙方將端出哪些具體讓步，不過高層會晤本身已帶動市場期待。中國股市周三上揚，美股期指亦隨之走高。

美中商會主席譚森 (Sean Stein) 對《彭博》表示：「你不會讓兩位重量級代表飛越半個地球，只是為了無果而終的談話。」「雙方做出這個政治決定已經很有勇氣，但現在市場期待也拉高了。如果談判失利，市場恐怕會劇烈反應。」

目前市場最大變數在於川普是否願意馬上下調關稅，且下調幅度為何。美方團隊可能提出暫緩 90 天對中方加徵的懲罰性關稅，僅保留與芬太尼有關的項目，其他則暫時降回 20%。這與川普對其他國家的處理手法相似，也與北京要求「談判期間暫停所有單邊加稅」相呼應。

外界預期：調降幅度有限

儘管市場對會談釋出正面訊號，但不少分析師對結果仍持保留。匯豐銀行預測美國可能將整體關稅水準調降至 50%，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強 (Robin Xing) 則預估未來調整將採「漸進式」作法。

花旗經濟學家團隊指出，即使雙方展開對話，過高的關稅水準仍可能維持 6 至 12 個月不變，且對雙方都是「雙輸局面」。

不過此次會談也顯示中國終於有了明確的談判負責人，這是北京長期以來的訴求之一，也可能為川普所希望的「川習通話」鋪路。

中方刺激政策提早出手 搶救內需

在談判破局風險仍存的背景下，中國選擇主動出招。此次降息措施涵蓋範圍廣泛，不僅政策利率全面下調，還同步引導銀行貸款與存款利率下滑，與過往僅針對個別利率調整的作法有所不同。

中國總理李強曾於今年 3 月人大會議上喊話政策應「儘早出台、儘早見效」，如今即使經濟數據尚未明顯惡化，政策已率先出爐，顯示決策層不再「等風來」，而是選擇主動出擊。

儘管近期中美貿易額下滑，但中國整體出口仍維持韌性，顯示企業正積極轉往其他市場。不過多項採購經理人指數 (PMI) 顯示經濟動能放緩，未來仍有可能面臨下行壓力。

分析指出，若情勢惡化，北京仍有後手，包括加碼財政支出與進一步救房市。摩根士丹利與花旗預估，下半年中國可能再追加人民幣 1 兆至 1.5 兆元的財政刺激，最快在 7 月的政治局會議後公布。