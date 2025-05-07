Grab擬70億美元收購GoTo 東南亞叫車業恐現壟斷新巨頭

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 20:20

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路透周三 (7 日) 援引兩位知情人士消息報導，總部在新加坡的叫車與外送平台 Grab(GRAB-US) 正在洽談收購其規模較小的印尼競爭對手 GoTo，目標是在第二季達成協議。若交易完成，將改寫東南亞共享出行與電商生態版圖。

消息人士指出，Grab 已聘請財務顧問協助談判，目前仍在與銀行進行融資條件的討論。交易將涉及 GoTo 旗下新加坡與印尼主要業務，其中新加坡的國際業務將出售給 Grab，印尼方面則計劃出售除金融服務以外的所有事業。

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對於相關消息，Grab 與 GoTo 均拒絕評論。

根據另一名了解交易細節的消息來源，Grab 計劃以約 70 億美元價格收購 GoTo 業務。根據 LSEG 數據，GoTo 股價今年以來已上漲 20%，目前市值約為 58 億美元；Grab 則在美國那斯達克掛牌，今年股價上漲 2.4%，市值接近 200 億美元。

整併恐面臨東南亞各國反壟斷審查

此項合併若成真，將創造出橫跨東南亞的數位巨頭，依據市調公司 Euromonitor International 數據，新實體將在整體 80 億美元規模的區域叫車市場中占據約 85% 市占率。

其中，印尼市占率將超過 91%、新加坡則接近 90%，Euromonitor 亞洲支付與借貸資深分析師張大偉表示：「在印尼與新加坡這些核心市場，當局勢必會進行嚴格審查，該併購案可能遭到封殺。」

不過，印尼券商 BRI Danareksa Sekuritas 的 GoTo 分析師 Niko Margaronis 則指出，印尼政府可能採取更務實的評估態度，考量此舉是否有助於強化現有業者、提升長期經濟價值。

目前全球監管單位對大型併購案的反壟斷審查正日益趨嚴，在美國總統川普推動的高關稅與通膨壓力下，各國生活成本攀升，使市場競爭力成為政策核心關切。

今年 3 月，美國 Uber(UBER-US) 斥資 9.5 億美元收購德商 Delivery Hero 旗下 Foodpanda 台灣業務的計畫，遭台灣公平會以壟斷疑慮為由否決，最終 Uber 宣布終止交易。