「我們不會屈服！」歐盟貿易首長嗆川普關稅不公：準備再反制

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 21:09

‌



面對美國總統川普擴大對歐商品徵收高關稅，歐盟貿易事務執行委員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 周二 (6 日) 強調，歐盟不會在壓力下接受不公平協議，若談判破裂，歐方將啟動「再平衡措施」，保護自身利益。

目前美國對歐盟鋼鐵、鋁與汽車課徵 25% 關稅，並對大部分歐洲商品實施所謂的「對等稅率」，即 10% 的進口稅，且將在 7 月 8 日 90 天寬限期結束後可能升至 20%。

‌



歐盟：談判可以，但條件必須公平

謝夫喬維奇在歐洲議會表示：「我們不感到軟弱，也不會在不公平的條件下接受協議。我們更傾向談判，但美方必須展現推進公平協議的意願。」

他指出，當前已有 70% 的歐盟對美貿易商品受到美方關稅影響，未來若美國進一步對藥品、半導體與關鍵商品課稅，覆蓋率恐升至 97%。

歐盟目前已暫緩對美方報復性措施，保留協商空間，但談判至今進展有限。

歐盟另闢戰場：強化與亞洲合作談判

謝夫喬維奇指出，歐盟正積極與印度、印尼、菲律賓、泰國與馬來西亞等亞洲國家展開自由貿易協議談判，「我們的電話幾乎沒有停過，每個人都想加速與歐盟的協議進程。」

這番說法也回應了白宮日前聲稱「全球各國主動聯繫美國尋求關稅豁免」的說法，顯示歐方同樣擁有強大的外交與經濟吸引力。

貿易轉單效應 歐盟設監控機制

川普擴大全球關稅壁壘，已對全球供應鏈造成干擾。謝夫喬維奇也提到，歐盟已成立專責小組，監控因美方關稅引發的「貿易轉向效應」，並預計 5 月中旬公布初步結果。