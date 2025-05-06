歐盟亮出千億歐元關稅牌 貿易談判若破局將全面反制美國

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 20:23

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根據《彭博》周二 (6 日) 援引知情人士消息報導，歐洲聯盟 (EU) 已準備好對價值約 1,000 億歐元 (約 1,130 億美元) 的美國商品加徵報復性關稅，以防當前的貿易談判破裂。這項潛在行動將加劇歐美間緊張的貿易對峙局勢。

該計畫最快將於周三 (7 日) 提交給歐盟成員國，並展開為期一個月的諮詢程序，以釐清最終徵稅清單的細節與範圍。知情人士強調，該清單目前尚未定案，仍可能出現調整。

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歐盟欲先發制人 籌備壓力談判策略

根據《彭博》報導，歐盟執委會本周也將向美方提出一份談判文件，盼能藉此推動實質性協商，內容預計包括降低貿易與非關稅壁壘，並強化歐資對美投資。

然而，截至目前為止，雙方自上月啟動的新一輪談判進展緩慢。歐盟表示，美方已針對高達 5,490 億歐元的歐洲商品課徵或擬課徵關稅，使歐洲壓力倍增。

歐盟官員警告，若談判未見突破，歐方將祭出包含關稅、服務限制與出口管制等多元反制手段。

現行報復措施與新制並行 對美施壓力道加重

目前，歐盟已針對 210 億歐元的美國商品實施報復性關稅，以回應川普政府對歐洲鋼鋁課徵的 25% 高關稅。

本月稍早，美歐協議暫緩新一輪報復措施 90 天，作為談判交換條件；美方則同步將對多數歐洲出口的「對等稅率」從 20% 調降至 10%。