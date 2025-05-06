習近平籲歐盟共抗單邊霸凌 劍指川普貿易政策

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 19:26

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中國國家主席習近平周二 (6 日) 呼籲歐洲聯盟與中國攜手捍衛多邊主義與公平正義，並反對單邊霸凌行徑，言辭間對美國總統川普近年主導的單邊政策表達不滿。此舉也顯示中國試圖修補與布魯塞爾之間曾因人權與制裁問題而緊張的關係。

習近平在中歐建交 50 周年之際，向歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 與歐洲理事會主席柯斯塔 (Antonio Costa) 致賀電，表示雙方應「妥善管控分歧、深化戰略溝通」，並共同面對全球挑戰、推動多極化世界與包容性全球化經濟。

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習近平在賀電中指出：「中國與歐盟應堅守多邊主義、捍衛公平正義、反對單邊霸凌。」根據中國官方媒體《新華社》報導，習並強調雙方需「共同推動公平有序的多極世界與包容性的經濟全球化」。

這番表態正值中國外交釋出善意之際。中國外交部發言人林劍 (Lin Jian) 周二證實，先前針對部分歐洲議員的制裁措施已經解除，這是中方首度公開確認此舉，象徵中歐之間的交流可能將重新啟動。

林劍在例行記者會上表示，中歐關係曾歷經起伏，如今是「開啟新篇章」的時候。他說：「在當前情況下，中歐雙方均認為加強對話與合作至關重要。隨著雙方全面恢復交流，我們相信互信與理解將進一步加深。」

中方邀請范德賴恩與柯斯塔「在適當時機」訪中展開新一輪雙邊對話，進一步修補與歐盟間曾因新疆人權問題而破裂的外交關係。

歐中關係在 2021 年惡化，當時歐盟因中國新疆人權問題對中方實施制裁，中國則反制歐洲議會五位議員與人權小組，導致雙邊關係陷入冰點。雖然歐洲議會議長梅特索拉 (Roberta Metsola) 上周曾透露制裁已撤，中國則至今才正式對外確認。

然而雙方歧見依舊存在。在北京舉行的中歐建交紀念與歐洲日慶祝活動上，歐盟駐中國大使阿爾比尼亞納 (Jorge Toledo Albinana) 重申歐方對中貿易失衡、市場不公平、全球議題合作等多項關切，呼籲中方展現與歐洲對等的改善誠意。