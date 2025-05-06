知名投資人警告：高關稅與高利率組合 恐拖累美股與經濟

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 23:00

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傳奇投資人、億萬富豪避險基金經理人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 周二 (6 日) 警告，美國股市仍可能創下新低，即便總統川普將對中國商品的關稅從目前的 145% 大幅調降至 50%。

瓊斯在接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示「就算川普對中國讓步，這些仍將是 60 年代以來最大規模的增稅措施，會讓經濟成長減少 2 至 3 個百分點。」「聯準會 (Fed) 拒絕降息，川普堅持高關稅，對股市來說，這組合就是災難。」

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美股恐再探低點 投資大咖示警

瓊斯是 Tudor Investment 的創辦人與投資長，素以 1987 年成功預測黑色星期一股災而聞名。他指出，即便川普下修中國關稅，整體環境仍不利於風險資產，「除非聯準會大幅轉鴿，否則股市會跌到新低。」

川普今年針對中國商品加徵高達 145% 關稅，中方也報復性課徵 125% 關稅。雖然中國近期表示考慮重啟與美國談判，但雙方尚未實質展開磋商。

Fed「觀望模式」仍未鬆口降息

Fed 自去年 12 月以來，維持聯邦基金利率在 4.25% 至 4.5% 之間，主席鮑爾多次強調需觀察更多貿易與通膨數據，才能做出政策判斷。