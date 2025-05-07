AI不是讓你被裁員？IBM：其實我們還在招人

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 02:10

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根據《華爾街日報》(WSJ)周二 (6 日) 報導，IBM 執行長克利希納 (Arvind Krishna) 日前接受專訪時表示，該公司已經利用人工智慧(AI)，尤其是能自主執行任務的「AI 代理人」(AI agents)，取代數百名人力資源部門的員工。不過，AI 同時也讓公司能夠轉向招聘更多工程師與銷售人員。

這番談話正值企業界積極評估 AI 對職場的影響。AI 代理人能夠自動執行如分析試算表、撰寫電子郵件及進行研究等重複性工作，因此部分企業主管開始限制人力擴張，等待 AI 部署成果。

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克利希納在專訪時指出：「雖然我們已廣泛在內部導入 AI 與自動化處理企業流程，但 IBM 總體的員工人數其實是上升的。因為 AI 讓我們能把資源轉投入其他關鍵領域。」

他所指的重點領域包括：軟體工程、銷售與行銷，這些是他口中的「面對人性挑戰」的工作類型，也就是需要與人互動、進行思考與決策的任務，而非純粹重複執行的作業。

AI 重塑內部職能 IBM 整體員工數仍擴張

IBM 未透露裁員發生的具體時間或規模，但這次聲明顯示，企業不見得會因 AI 而立即全面裁員，反而可能出現「職能轉移」，將 AI 解放的人力轉向更具價值創造性的崗位。

IBM 本周於波士頓舉辦年度「Think」開發者大會，也同步推出新服務，協助企業建立自己的 AI 代理人，並整合內部數據、管理多個 AI 模組。這類服務與 Amazon(AMZN-US)、OpenAI、輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 等競爭對手的產品類似。

克利希納表示，IBM 採取開放策略，允許企業將本身的 AI 模組與其他品牌產品搭配使用，「我們希望客戶選擇最合適的工具，而非被迫使用單一平台。」

AI 成長帶動顧問業務 但也面臨整體經濟挑戰

IBM 目前聚焦於企業科技轉型，已簽下高達 60 億美元的生成式 AI 顧問合約。不過，公司也坦言顧問與軟體業務會受到經濟前景波動影響，包含消費者支出趨緩、地緣政治風險等。

針對美國總統川普祭出的高額關稅政策，克利希納認為對 IBM 本業衝擊「相對有限」，因為主力的主機與量子運算系統多數在美國本土製造。不過，他也坦言，若貿易政策導致企業削減顧問支出，恐將對 IBM 服務部門構成壓力。