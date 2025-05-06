美債ETF被台幣飆升嚇出甜甜價？法人：快低頭撿這些6%殖利率「鑽石」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 18:18

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台幣兌美元匯率連續兩日暴力升值，在央行積極表態阻升下，上演 30 元保衛戰，在這波升值潮中，美元計價資產首當其衝，特別是美債相關 ETF 因匯差擴大而面臨淨值壓力，引發投資人既愛又怕傷害。法人建議投資美債或美元計價投資級債 ETF 時，應著眼長期價值，並綜合考量利率走勢、配息穩定性及資本利得等 3 大因素，市場不乏淨值掉到 10 元以下，殖利率高達 6% 的好標的，兼顧息收及資本利得，不妨睜大眼睛低頭撿「鑽石」，趁機逢低介入。

美國國債殖利率今 (6) 日幾乎沒有變化，10 年期公債殖利率上漲 2.2 個基點至 4.365%，因為投資人熱切期待聯準會自川普總統「對等」關稅於 4 月生效以來的首次利率政策會議。

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回顧今年以來的市場走勢，各類型資產包括台股、美股、美債、投資級債、新興債及高收益債，均曾出現明顯跌幅，反映市場對川普關稅議題引發的不確定性保持謹慎。市場指標十年期美債殖利率從 4 月初因避險需求下滑至年內低點 3.99%，其後隨著市場質疑美債地位的聲浪升高，一度攀升至 4.5%，目前已回穩至 4.3% 區間，逐漸回歸經濟基本面。

富蘭克林華美投信表示，投資人不應過度著重短期匯率波動，從長期角度來看，匯率走勢終將回歸經濟基本面，若僅以匯率作為交易依據，反而可能陷入追高殺低的風險。投資美債或美元計價投資級債 ETF 時，更應著眼長期價值，並綜合考量利率走勢、配息穩定性及資本利得等 3 大因素。

以剛掛牌交易的富蘭克林華美投信 FT 投資級債 20+（00982B-TW）為例，這檔產品投資 BBB 級債券，雖然近期受匯率波動影響，淨值從 10.063 元下跌至 9.4814 元，但追蹤指數僅下跌 1.39%，顯示基本面仍穩健。在當前高息環境下，該 ETF 提供約 6% 殖利率，不僅具備優質息收及資本增值潛力，更可作為政策不確定期間的核心防禦部位，特別適合在政策不確定升溫、聯準會降息前布局。