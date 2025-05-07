台幣強強滾！航空股股價起飛 12檔台股ETF成受惠概念股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 10:32
新台幣近日上演強力升值戲碼，受惠台幣資產升值的幾大族群亦成盤面焦點，其中，航空類股最為吸睛，上市生力軍台灣虎航改列一般板上市，股價隨之起飛。市場法人觀察，新台幣升值推升民間購買力，不管是買機票或是出國購物，都會變得相對便宜，加上暑假出國旺季即將來臨，兩項利多加乘都讓市場預期航空公司業績將大進補，帶動航空類股一波上漲。
市場人士觀察，長榮航受惠台幣升值題材強勢表現，台股高股息 ETF 中也有長榮航受惠族群，總計 12 檔高股息 ETF 持有長榮航，持有權重超過 5% 者包含凱基優選高股息 30(00915-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、永豐優息存股 (00907-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)。
其中又以凱基優選高股息 30(00915-TW) 表現相對亮眼，大盤本波低點反彈以來，00915 已上漲近 16%，其餘三檔也有雙位數漲幅，包含群益台灣精選高息 (00919-TW) 的 14.75%、永豐優息存股 (00907-TW)11.87%、統一台灣高息動能 (00939-TW) 的 13.85%。
市場法人表示，受惠新台幣強力升值、購買力變強，相較於新台幣兌美元在 1：32 水位時，出國觀光變得相對划算，帶動航運族群近日異軍突起，在大盤下挫時仍有多檔個股逆勢收紅，只要市場預期新台幣存在升值空間，航空股仍有機會吸引資金進駐。另外，有內需題材撐腰的傳產類股，也可望成為抵禦關稅政策影響的資金避風港。
市場人士觀察，00915 在傳產股的持股權重近 24%，金融股權重 29%，兩者相加超過電子股的 46%；當盤勢呈現電子股領跌態勢，00915 相對有機會逆勢抗跌。
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