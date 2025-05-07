台幣強強滾！航空股股價起飛 12檔台股ETF成受惠概念股

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市場法人表示，受惠新台幣強力升值、購買力變強，相較於新台幣兌美元在 1：32 水位時，出國觀光變得相對划算，帶動航運族群近日異軍突起，在大盤下挫時仍有多檔個股逆勢收紅，只要市場預期新台幣存在升值空間，航空股仍有機會吸引資金進駐。另外，有內需題材撐腰的傳產類股，也可望成為抵禦關稅政策影響的資金避風港。