〈台幣強升〉美債ETF雙雄創掛牌來單日最大跌幅 成交量逆勢飆升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 17:37

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新台幣急升，美元計價資產受匯率影響大跌，今 (5) 日包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW) 收盤跌幅均超過 7%，改寫掛牌以來單日最大跌幅，多檔債券 ETF 收跌 6% 以上，罕見重挫也推升交易熱度，統計單日 ETF 成交量前五，債券 ETF 就佔 4 檔，顯見仍有許多投資人逆勢積極交易美元資產。

法人指出，受新台幣升值影響，持有美元計價債券的債券 ETF 5 日全數大跌，跌幅甚至創史上最大，但成交量同步放大，包括美債 00679B 下跌 7.2%，目前年化殖利率約 4.6%；季配元大投資級公司債 (00720B-TW) 下跌 6.9%，目前年化殖利率約 4.6%，兩者成交量均創歷史次高。

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近期市場買氣以台股 ETF 略勝一籌，加上川普關稅議題更吸引買盤積極進場，甚至賣債轉股，導致債券 ETF 普遍投資人數減少，不過，有高殖利率的非投資級債、受利率影響低的短天期美債，以及月配投資級債 ETF 仍部分呈現成長。

專家認為，自川普上任以來，大刀闊斧地推行多項政策，市場景氣降溫疑慮、再加上政策的不確定性，債券仍具配置價值，增加了聯準會評估調整政策的空間，基於目前投資級債 ETF 已超過 7%，是以往非投資級債的長期水準，投資人如果要布局債息，可將投資級債 ETF 作為核心，透過月配設計與高股息 ETF 搭配。