薩默斯不忍了！狠批美財長債市邏輯不通 籲Fed撐住高利率

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-02 01:30

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美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 周四 (5/1) 表示，近期債市走勢不應被用作支持聯準會 (Fed) 降息的依據，並警告若下周貨幣政策會議做出寬鬆決定，將是「非常嚴重的錯誤」。

薩默斯在接受彭博電視節目《Wall Street Week》訪問時指出：「現在就降息會嚴重破壞市場對 Fed 壓制通膨決心的信心，反而可能推升長天期利率。」

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Fed 將於 5 月 7 日舉行貨幣政策會議，市場普遍預期將維持利率不變，目前政策利率區間為 4.25% 至 4.5%。雖然通膨年增率已有放緩跡象，但仍高於 Fed 的 2% 目標，且川普政府近期的新一輪關稅政策預料將進一步推升物價壓力。

貝森特稱市場債息反映應降息 薩默斯反駁

同日，現任財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則在《福斯財經新聞》(Fox Business) 受訪時指出，兩年期美債殖利率低於聯邦基金利率，代表市場釋出「Fed 應降息」的訊號。

然而薩默斯反駁稱：「從兩年期債息推論 Fed 該怎麼做，邏輯上站不住腳。」他並批評，如果貝森特的言論是試圖對 Fed 決策施壓，「那對一位財政部長來說是相當不尋常，甚至是有問題的選擇。」

截至紐約時間周四中午，兩年期殖利率約為 3.67%，明顯低於 4.33% 的聯邦基金有效利率，而十年期則在 4.22% 左右。

薩默斯：經濟走軟但降息時機未到

儘管薩默斯承認「經濟確實比一兩個月前看起來更疲軟」，他仍認為在通膨尚未明確受控前不應貿然放寬政策。他指出目前仍可見「令人擔憂的通膨風險跡象」。