美國經濟轉弱誰之過？川普怪拜登 關稅代價卻藏不住

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 22:30

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彭博周四 (5/1) 報導，面對美國首季經濟成長意外萎縮，以及選民對經濟前景的焦慮與不滿，美國總統川普一邊呼籲民眾對政策保持耐心，一邊將經濟疲軟歸咎於前總統拜登，但分析指出，隨著「關稅時代」正式登場，選民已普遍認為經濟成果應由川普全權承擔。

川普甩鍋拜登 經濟下滑歸咎前朝

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根據最新公布的數據，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值下滑 0.3%，主因是企業為閃避即將生效的關稅而提前進口商品，導致貿易逆差短期激增，拖累整體成長。儘管白宮與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 等官員試圖淡化數據影響，強調這是一次性現象，甚至稱這是「史上最好的負成長數據」，但外界普遍將此視為關稅政策的直接後果。

川普周三在內閣會議中回應 GDP 數據時表示：「那是拜登的經濟，不是川普的。」並重申目前經濟轉型期會帶來陣痛，但長期而言將迎來「美國新黃金時代」。

白宮淡化 GDP 數據 支持者開始動搖

美財長貝森特表示，這次 GDP 下滑與進口激增、庫存變動等「異常」現象有關，並預測未來數據可能上修。白宮首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 也認為第二季數據將反彈。

然而，包括保守派與中間選民在內的多數人，開始將責任指向現任政府。《The Bulwark》出版人 Sarah Longwell 指出，焦點團體顯示，即使部分川普支持者願意給時間讓政策發酵，但另一部分選民對物價未降、經濟無起色已開始不耐。

關稅成焦點 民調與信任度同步滑落

根據華府智庫「皮尤研究中心」(Pew Research Center) 最新民調，多數美國成年人不認同川普前 100 天內的主要作為，包括加徵關稅、刪減聯邦機構預算，以及終止多元包容政策等。

共和黨策略師 Alex Conant 表示：「沒有人期待他一夜翻轉局勢，但他也不能讓情況變得更糟。現在問題是——關稅真的很不得人心。」

共和黨民調專家 Whit Ayres 則指出：「自從『關稅解放日』那一刻起，在選民眼中，這個經濟已經完完全全屬於川普。」

市場與選民關注非農數據 經濟成選戰主軸

雖然川普團隊強調勞動市場穩健、通膨降溫，並表示與貿易夥伴談判將有助降低未來關稅，但經濟學家普遍預期，未來 12 個月美國經濟陷入衰退的機率高達 45%。而將於周五 (5/2) 公布的 4 月非農就業報告，將成為選民觀察政策效果的關鍵數據。