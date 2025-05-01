美國裁員潮升溫 上周初領失業金人數升近三個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-01 22:10

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美國就業市場正面臨雙重壓力：企業裁員潮仍在延燒，同時失業金申請人數也出現明顯攀升。根據勞工部 (DOL) 與 Challenger 顧問公司周四 (5/1) 公布數據，美國今年前四個月累計宣布裁員人數突破 60 萬人，創下自 2020 年疫情爆發以來新高，而上周初領失業救濟金人數也意外升至 24.1 萬人，創近三個月高點，反映出勞動市場的韌性正逐步受到考驗。

根據 DOL 報告，截至 4 月 26 日當周，初領失業救濟金人數較前一周增加 1.8 萬人，達到 24.1 萬人，遠高於市場預期的 22.3 萬人。單單紐約州就增加逾 1.5 萬件申請，推測可能與春假期間公校臨時員工請領福利有關。但若排除季節性因素，數據仍顯示出潛在勞動市場走軟的跡象。

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美國上周初領失業救濟金人數也意外升至 24.1 萬人，創近三個月高點。(圖：ZeroHedge)

續領領失業金人數則在 4 月 19 日當周升至 192 萬人，為 2021 年以來新高，顯示勞工失業後重返職場的速度正逐漸放緩。根據 SouthBay Research 分析，紐約、加州、德州、康乃狄克州與紐澤西州等地皆出現顯著增幅。

上周續領失業金人數升至 192 萬人，為 2021 年以來新高。(圖：ZeroHedge)

與此同時，根據職場顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 報告，美國 4 月裁員人數達 105,441 人，雖較 3 月大減 62%，但仍年增 63%，並創下五年來 4 月同期最高紀錄。

累計 2025 年以來全美企業已宣布裁員 60 萬 2,493 人，較 2024 年同期激增 87%。其中，政府部門裁員最為嚴重，達 28 萬 2,227 人，幾乎全部與馬斯克主導的「政府效率部」(Department of Government Efficiency, DOGE) 重整行動有關。

報告指出，DOGE 裁員已成今年最大裁員主因，影響涵蓋教育、非營利與下游組織。除了政府部門，許多企業也提到裁員原因包括經濟不確定性、新科技替代效應、消費支出放緩與貿易政策壓力。此外，今年已有逾 1,400 人被裁與美國加徵關稅直接相關。

Challenger 公司資深副總裁 Andrew Challenger 表示：「雖然政府裁員最受矚目，但我們也觀察到其他產業普遍存在觀望與縮手心態。企業目前普遍保守，延後聘僱計畫，等待貿易與經濟前景明朗。」

根據 ADP 日前發布的報告，4 月美國民間企業新增就業人數創下九個月新低，其中教育與資訊產業甚至出現淨流失，反映企業招聘態度轉趨保守。