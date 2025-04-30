search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

OPEC+再傳增產風聲 國際油價恐再迎新一波壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 20:00

cover image of news article
OPEC+再傳增產風聲 國際油價恐再迎新一波壓力(圖：REUTERS/TPG)

國際油市再度瀰漫緊張氛圍。市場普遍預期，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 本周日 (5/5) 召開視訊會議時，沙烏地阿拉伯將再次主導聯盟大幅增產，藉此懲戒未遵守減產配額的成員國如哈薩克與伊拉克，並穩固其在聯盟中的主導地位。

根據彭博調查，約 60% 交易員與分析師預估，OPEC + 可能在 6 月恢復的產量增幅將再度高於原定的 13.8 萬桶 / 日，甚至可能與 4 月出乎市場意料的 41.1 萬桶 / 日增幅相當。當時 OPEC + 在無預警情況下提前釋出三倍於預定量的供應，導致布蘭特原油價格一度崩跌至每桶 60 美元以下，創下四年來新低。


沙國施壓違規國 重拾價格戰策略？

消息人士透露，此次增產行動除為施壓違規成員國外，也可能有政治考量。沙烏地阿拉伯希望藉此強化與美國總統川普的關係。川普近期不斷施壓 OPEC 降低油價，並推動與伊朗達成核協議，若成功，伊朗原油出口可能重返市場，改變地緣政治與供需格局。

儘管伊拉克承諾將減少出口，但哈薩克方面迄今未見實質行動。若沙國認定勸說無效，預料將持續動用增產作為施壓手段。能源顧問公司 Rapidan 總裁、前白宮能源顧問麥克納利 (Bob McNally) 指出：「歷史證明，一旦 OPEC + 選擇以增產促進合規，就會一路執行到達成目的為止。」

油價下挫 雙面刃考驗產油國

雖然油價下滑有助於抑制通膨並緩解消費者壓力，對產油國卻造成沉重財政負擔。根據國際貨幣基金 (IMF)，沙烏地阿拉伯政府需原油價格接近每桶 90 美元，方能維持財政平衡。

美國頁岩油業者也感受到壓力。德州油商謝菲爾德 (Bryan Sheffield) 呼籲企業減少鑽井活動，以避免產業陷入「血流成河」的局面。能源顧問公司 Rystad 更已下修 2025 年美國陸上原油產量成長預估逾半。

儘管如此，摩根大通大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 認為，對於財政吃緊的產油國而言，「增產以創造最大收入」可能是短期最佳策略。

也有少數市場人士預期，為避免再次引發市場劇烈震盪，OPEC + 可能會選擇回歸最初每月 13.8 萬桶的漸進式增產路徑。但在中國需求疲軟、美洲供應充足的背景下，這一策略恐怕難以維持穩定。

隨著本周日 OPEC + 會議在即，市場正屏息以待沙國是否將再次主導一場供需戰爭，也將牽動未來油市價格走勢與全球通膨壓力的變化。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.96%，至每桶 63.63 美元；6 月交割的西德州原油期貨下跌 0.84%，至每桶 59.91 美元。

文章標籤

OPEC+增產國際油價原油市場預測走勢川普能源政策伊朗石油出口供應決策能源產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
近月倫敦布蘭特原油63.54-1.11%
近月紐約輕原油59.85-0.94%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀


Empty