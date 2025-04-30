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〈財報〉福斯汽車首季獲利年減四成 關稅與轉型壓力籠罩全年前景

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 19:40

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〈財報〉福斯汽車首季獲利年減四成 關稅與轉型壓力籠罩全年前景(圖：REUTERS/TPG)

德國汽車大廠福斯汽車 (Volkswagen) 周三 (30 日) 公布第一季 (截至 3/31) 財報，稅後淨利年減近 41% 至 21.9 億歐元，不僅低於市場預期，也反映在電動車轉型壓力與美國貿易政策變動下的營運挑戰。公司警告，美國總統川普近期加徵汽車關稅的政策走向仍難預測，可能拖累全年表現逼近財測下緣。

福斯表示，預估 2025 年全年營業利益率將落在 5.5% 至 6.5% 的財測區間下緣，汽車部門的自由現金流也可能僅達 20 至 50 億歐元，流動資金則預估維持在 340 億至 370 億歐元區間。不過，財務長安特利茲 (Arno Antlitz) 強調，這些財測尚未納入最新美國關稅的影響，因目前仍難以量化衝擊。


關稅與成本雙重打擊 轉型電動車挑戰多

美國 3 月底對全球汽車進口加徵 25% 關稅，已在 4 月初生效，對缺乏美國在地產能的福斯與旗下保時捷 (Porsche)、奧迪(Audi) 品牌形成壓力。保時捷日前也調降全年銷售與獲利預測，表示光是 4、5 月的關稅損失就可能高達 1 億歐元

福斯指出，集團正在研議是否於美國擴建產線，包括在南卡羅來納州為旗下 Scout 品牌新建的工廠引進更多車型生產。不過目前尚未做出最終決定。

除了關稅，福斯也承受電動車毛利偏低的結構挑戰。安特利茲指出，儘管歐洲首季純電車銷量翻倍成長，但仍對整體毛利造成壓力。他表示，集團正開發中的平價電動車「ID.2」，預計在西班牙生產，有望成為首款達到與燃油車相當毛利的電動車。

積極推動削減成本 員工數大幅裁減

面對挑戰，福斯也加快內部改革與削減成本。根據財報，第一季營業利益年減 37% 至 28.7 億歐元，營業利潤率從 6% 下滑至 3.7%，但仍符合先前初步數據。汽車部門的自由現金流為負 8.28 億歐元，遠低於分析師預期。

福斯強調，去年底已與工會達成協議，啟動新一輪削減人力與成本計畫，目前已裁減約 7000 名員工，總體規模預計裁員超過 3.5 萬人，目標每年節省數十億歐元

安特利茲補充說：「在這個充滿不確定的環境下，我們會持續與政策制定者合作，也會全力落實既定的成本控制措施。」

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福斯汽車財報營收獲利財測關稅產業汽車製造業電動車毛利裁員計畫

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