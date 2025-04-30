〈財報〉福斯汽車首季獲利年減四成 關稅與轉型壓力籠罩全年前景

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 19:40

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德國汽車大廠福斯汽車 (Volkswagen) 周三 (30 日) 公布第一季 (截至 3/31) 財報，稅後淨利年減近 41% 至 21.9 億歐元，不僅低於市場預期，也反映在電動車轉型壓力與美國貿易政策變動下的營運挑戰。公司警告，美國總統川普近期加徵汽車關稅的政策走向仍難預測，可能拖累全年表現逼近財測下緣。

福斯表示，預估 2025 年全年營業利益率將落在 5.5% 至 6.5% 的財測區間下緣，汽車部門的自由現金流也可能僅達 20 至 50 億歐元，流動資金則預估維持在 340 億至 370 億歐元區間。不過，財務長安特利茲 (Arno Antlitz) 強調，這些財測尚未納入最新美國關稅的影響，因目前仍難以量化衝擊。

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關稅與成本雙重打擊 轉型電動車挑戰多

美國 3 月底對全球汽車進口加徵 25% 關稅，已在 4 月初生效，對缺乏美國在地產能的福斯與旗下保時捷 (Porsche)、奧迪(Audi) 品牌形成壓力。保時捷日前也調降全年銷售與獲利預測，表示光是 4、5 月的關稅損失就可能高達 1 億歐元。

福斯指出，集團正在研議是否於美國擴建產線，包括在南卡羅來納州為旗下 Scout 品牌新建的工廠引進更多車型生產。不過目前尚未做出最終決定。

除了關稅，福斯也承受電動車毛利偏低的結構挑戰。安特利茲指出，儘管歐洲首季純電車銷量翻倍成長，但仍對整體毛利造成壓力。他表示，集團正開發中的平價電動車「ID.2」，預計在西班牙生產，有望成為首款達到與燃油車相當毛利的電動車。

積極推動削減成本 員工數大幅裁減

面對挑戰，福斯也加快內部改革與削減成本。根據財報，第一季營業利益年減 37% 至 28.7 億歐元，營業利潤率從 6% 下滑至 3.7%，但仍符合先前初步數據。汽車部門的自由現金流為負 8.28 億歐元，遠低於分析師預期。

福斯強調，去年底已與工會達成協議，啟動新一輪削減人力與成本計畫，目前已裁減約 7000 名員工，總體規模預計裁員超過 3.5 萬人，目標每年節省數十億歐元。