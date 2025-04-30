阿里巴巴推「即時電商」服務 搶攻中國1小時配送商機

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 19:30

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根據《道瓊社》(Dow Jones Newswires) 取得的畫面截圖，「即時電商」專區已出現在淘寶首頁，目前在中國數十座城市同步上線，並計劃於 5 月 6 日全國推行。

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阿里巴巴表示，這項服務涵蓋品項廣泛，從食品、服飾到鞋類等日常生活用品，消費者下單後最快可在一小時內收到商品，藉此滿足對「即時消費」需求日益升高的中國市場。

中國超快速配送市場競爭白熱化

阿里巴巴此舉顯示，中國「即時配送」市場戰火加劇，科技巨頭紛紛加碼投入。所謂「即時電商」或「快速電商」(Quick Commerce)，通常指的是消費者下單後一小時內送達的服務，強調極速與便利。

北京總部的京東近期積極進軍外送市場，雖為後進者，卻動作頻頻，包括計劃招募 10 萬名全職外送員，以擴張其食品配送新業務，直接挑戰阿里旗下的「餓了麼」與市場領導者美團。

根據市場研究，美團目前在中國外送市場市占率約為三分之二，餓了麼則為其最大競爭對手。如今，京東與阿里同時在即時配送領域出招，勢必將改寫產業版圖。

電商巨頭競逐新流量紅利

面對中國網購市場成長放緩，各家電商平台紛紛轉向探索新的增長曲線。業界認為，「即時電商」結合本地倉儲、前置倉與即時物流，能迅速轉化線上流量為線下成交，是拉抬用戶活躍度與黏著度的關鍵。