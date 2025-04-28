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美元走弱！摩根士丹利：美股還有戲！

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 19:32

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摩根士丹利：弱勢美元將支撐美股優於全球市場(圖：REUTERS/TPG)

摩根士丹利 (MS-US) 首席美股策略師威爾遜 (Michael Wilson) 周一 (28 日) 表示，美元走弱將支撐美國企業獲利，並有助於美國股市在全球市場中維持相對優勢。

在許多華爾街策略師紛紛預警「美國例外論」結束之際，威爾遜仍堅持看好美股。他指出，美國企業的盈餘成長波動性較低，且整體企業品質被認為較高，是他持續偏好美股的原因之一。


威爾遜在周一 (28 日) 發布的報告中寫道：「我們仍處於景氣循環後期，優質股與大型股的相對表現應該會持續占優。」他預期標普 500 指數將維持在 5,000 至 5,500 點區間，若要出現更大幅度上漲，則需仰賴與中國達成關稅協議、企業獲利預估明確回升，以及聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向寬鬆等因素。

儘管威爾遜相對看好美股，其他機構則持謹慎態度。摩根大通 (JPM-US) 策略師 Mislav Matejka 近期表示，若川普總統在貿易政策上持續反覆，且經濟衰退風險居高不下，投資國際市場的風險報酬更具吸引力。

法國興業銀行 (Societe Generale) 資產配置主管 Alain Bokobza 也警告，若美國貿易政策不變，投資人將持續減碼美股與美元資產部位。

上周，美銀 (BAC-US) 策略團隊亦建議投資人「逢高賣出」美股與美元，認為目前缺乏支撐市場持續上漲的條件。

整體而言，儘管美股短線受惠於美元疲軟，但華爾街對未來走勢的看法依然分歧，顯示市場情緒轉趨審慎。

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摩根士丹利大摩Michael Wilson美股展望美元走勢標普500指數關稅美國經濟衰退投資策略

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