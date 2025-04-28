關稅也擋不住！WTTC預測2025年全球旅遊業預測創新高：貢獻11.7兆美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 18:30

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《彭博》商業周刊報導，在全球日用品價格飆升及市場面臨衰退的背景下，旅遊業卻預測未來幾個月將迎來創紀錄的增長。根據世界旅遊觀光協會（WTTC）最新報告，2025 年旅遊業將對全球經濟貢獻 11.7 兆美元，約佔全球 GDP 的 10.3%。

此外，國際旅遊支出預計將創新高，達到 2.1 兆美元，這將超過 2019 年 1.9 兆美元的歷史峰值，顯示出旅遊市場的強勁回升。

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自全球疫情結束後，旅遊業保持穩定增長。根據 WTTC 的年度白皮書《2025 經濟影響研究報告》（2025 Economic Impact Research），預計到 2035 年，全球旅遊業的消費額將增加 2.9 兆美元。如果將整個產業鏈納入考量，包括物資採購和從業人員帶動的地方消費等，旅遊業規模將擴大至 16 兆美元，佔全球 GDP 的 11.5%。

儘管短期內面臨不利因素，世界旅遊觀光協會總裁 Julia Simpson 表示，國際旅遊仍將保持強勁增長。她指出，儘管全球經濟充滿不確定性，人們對旅行的熱情依然未減。她強調，關稅對旅遊業的影響只是市場數據曲線上的小波動。

根據夏季旅遊數據，法國和西班牙的遊客量將創新高。亞太和中東地區的旅遊業也顯示出高度增長勢頭。預計亞洲的旅遊支出將達 6070 億美元，較 2019 年增長 11%。中東地區的增幅更達 24%，支出規模將達 3670 億美元，占當地 GDP 的 10%。非洲旅遊業預計貢獻 2250 億美元，較 2019 年增長 17%，占非洲 GDP 的近 8%。

儘管全球市場增長顯著，世界旅遊觀光協會分析指出，美國和中國的旅遊業可能會受到關稅政策的影響。根據牛津經濟研究院的預測，美國入境遊客量將下降 9.4%，旅遊消費將減少 90 億美元。