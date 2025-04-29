王毅再談關稅：美國拿著關稅當籌碼 向各國漫天要價
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-29 09:10
中國外交部周二（29 日）表示，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一在里約熱內盧出席「金磚國家」外長會議時就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。
根據中國外交部發出的聲明，王毅說，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而，個別國家對世界的認知卻發生了嚴重偏差。美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利之上。
王毅表示，現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者，卻走向它的反面。人們看到，弱肉強食的叢林法則公然登場，脅迫和霸凌不再需要偽裝，國際關係的發展基礎持續受到威脅。
王毅強調，維護多邊貿易規則是當前最緊迫的課題。貿易的本質是優勢互補、互利共贏，不是誰吃虧、誰佔便宜的算計，更不能成為實現一己私利的工具。
王毅提到，美國長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿著關稅當籌碼向各國漫天要價。如果各國選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。
王毅說，「金磚國家」應共同反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易自由化便利化。
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