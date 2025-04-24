川普關稅壓力 IMF警告：全球債務將超過疫情時期

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-24 08:40

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國際貨幣基金（IMF）周三（23 日）表示，由於美國關稅政策帶來經濟壓力，全球公共債務將超過新冠肺炎疫情時期的水準，到 2030 年全球公共債務佔全球國內生產毛額（GDP）的比重將接近 100%。

IMF 在最新發布的《財政監測報告》中預估，全球公共債務將在 2025 年上升 2.8 個百分點，到佔全球 GDP 95.1%，並在 2030 年進一步升至 99.6%。

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新冠肺炎疫情爆發時，全球債務佔 GDP 的比例在 2020 年一度飆升至 98.9%，但隨後兩年因經濟復甦和財政緊縮而下降了 10 個百分點。

然而，全球債務正重新上升，IMF 最新預測顯示其增速正在加快。

IMF 在報告中表示：「美國宣布重大關稅政策、其他國家反制，以及極高政策不確定性，導致經濟前景惡化和風險上升。」

上述預測基於 IMF 最新《世界經濟展望》中今年全球 GDP 增長 2.8% 的基準情境，該預測涵蓋了截至 4 月 4 日的關稅動態。如果美國總統川普實施更激進的關稅措施，且其他國家展開報復，經濟和財政前景可能會進一步惡化。

在嚴重不利情境下，如果關稅引發收入和產出顯著下降，全球債務佔 GDP 比重可能在 2027 年升至 117% 以上，達到二戰以來最高水準。

IMF 財政事務主管 Vitor Gaspar 表示，債務增長主要集中在大國。