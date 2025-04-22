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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為12.91元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:16


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.22元，其中最高估值2.94元，最低估值1.11元，預估目標價為12.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.94(2.94)3.924.625.02
最低值1.11(1.11)1.582.042.95
平均值2.15(2.18)2.823.274.2
中位數2.22(2.29)2.893.444.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,886.80億2,046.06億2,023.54億2,073.65億
最低值1,639.82億1,628.57億1,784.10億1,938.63億
平均值1,754.67億1,831.03億1,917.93億2,014.56億
中位數1,767.78億1,837.54億1,923.33億2,052.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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