鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為12.91元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.22元，其中最高估值2.94元，最低估值1.11元，預估目標價為12.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.92
|4.62
|5.02
|最低值
|1.11(1.11)
|1.58
|2.04
|2.95
|平均值
|2.15(2.18)
|2.82
|3.27
|4.2
|中位數
|2.22(2.29)
|2.89
|3.44
|4.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,886.80億
|2,046.06億
|2,023.54億
|2,073.65億
|最低值
|1,639.82億
|1,628.57億
|1,784.10億
|1,938.63億
|平均值
|1,754.67億
|1,831.03億
|1,917.93億
|2,014.56億
|中位數
|1,767.78億
|1,837.54億
|1,923.33億
|2,052.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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