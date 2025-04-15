鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.28元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.28元，其中最高估值2.94元，最低估值1.11元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.94(2.94)
|3.92
|4.62
|4.36
|最低值
|1.11(1.59)
|1.6
|2.14
|2.95
|平均值
|2.2(2.31)
|2.84
|3.27
|3.89
|中位數
|2.28(2.4)
|2.78
|3.22
|4.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,862.23億
|2,019.42億
|2,023.54億
|2,052.28億
|最低值
|1,639.82億
|1,628.57億
|1,784.10億
|1,938.63億
|平均值
|1,740.78億
|1,815.99億
|1,899.94億
|1,985.24億
|中位數
|1,735.18億
|1,811.73億
|1,920.61億
|1,975.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.VSTLA-US的目標價調升至13.42元，幅度約3.2%
- 川普考慮汽車零件關稅豁免 美車廠股價應聲翻紅
- 〈美股盤後〉川普可能豁免汽車零組件關稅 道瓊漲超310點
- 日產汽車暫停九州工廠部分生產 美關稅政策引連鎖反應
下一篇