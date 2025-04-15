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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.28元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.28元，其中最高估值2.94元，最低估值1.11元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.94(2.94)3.924.624.36
最低值1.11(1.59)1.62.142.95
平均值2.2(2.31)2.843.273.89
中位數2.28(2.4)2.783.224.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,862.23億2,019.42億2,023.54億2,052.28億
最低值1,639.82億1,628.57億1,784.10億1,938.63億
平均值1,740.78億1,815.99億1,899.94億1,985.24億
中位數1,735.18億1,811.73億1,920.61億1,975.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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