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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為151.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 04:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元下修至2.7元，其中最高估值6.13元，最低估值1.15元，預估目標價為151.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.13(6.13)4.926.688.74
最低值1.15(1.15)3.094.046.49
平均值2.98(3)44.917.61
中位數2.7(3)3.954.577.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值74.05億78.58億80.50億85.86億
最低值66.31億68.08億69.76億81.22億
平均值68.96億72.84億76.54億83.54億
中位數68.26億72.92億76.89億83.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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