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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團LVS-US的目標價調降至53元，幅度約7.02%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)提出目標價估值：中位數由57元下修至53元，調降幅度7.02%。其中最高估值64元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予拉斯維加斯金沙集團評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

拉斯維加斯金沙集團今(23日)收盤價為33.665元。近5日股價上漲7.02%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LVS市場預估目標價

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