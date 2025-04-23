鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團LVS-US的目標價調降至53元，幅度約7.02%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)提出目標價估值：中位數由57元下修至53元，調降幅度7.02%。其中最高估值64元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予拉斯維加斯金沙集團評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。
拉斯維加斯金沙集團今(23日)收盤價為33.665元。近5日股價上漲7.02%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：拉斯維加斯金沙集團(LVS-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為58.00元
- 〈美股盤後〉川普又提關稅 三大指數踉蹌 漲幅收斂
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至15.92元，幅度約3.18%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sportradar Group AG - Class A(SRAD-US)EPS預估上修至0.28元，預估目標價為25.39元
上一篇
下一篇