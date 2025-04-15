〈美股盤後〉川普可能豁免汽車零組件關稅 道瓊漲超310點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-15 04:46

‌



美國將智慧手機、電腦和其他電子產品暫時排除在對等關稅範圍之外，美股本週開盤報喜，美國總統川普盤中暗示可能豁免 25% 汽車零組件關稅，汽車類股聞訊翻紅，美股週一 (14 日) 集體收高，道瓊揚升超 310 點。

川普週一透露正考慮一些措施來幫助汽車製造商，這些車廠正在使用加拿大、墨西哥等地生產的零組件，但業者需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。川普也預計在未來一週內宣布針對半導體進口的關稅稅率。

‌



美國前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱，近期美國公債遭到拋售，並非市場功能失靈所致，另外，她認為中國不會拋售持有的美債。

美國聯準會理事沃勒週一表示，如果川普恢復 4 月 2 日所宣布的大規模對等關稅，聯準會可能必須快速且連續降息，以提振美國經濟。

美股週一 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 312.08 點，或 0.78%，收 40,524.79 點。

那斯達克指數上漲 107.03 點，或 0.64%，收 16,831.48 點。

S&P 500 指數上漲 42.61 點，或 0.79%，收 5,405.97 點。

費城半導體指數上漲 12.32 點，或 0.31%，收 4,003.22 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 9.44 點，或 0.082%，收 11,521.29 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品收低，房地產、公用事業等防禦性板塊領漲。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 2.22%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%。

台股 ADR 逾半收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.14%。

企業新聞

豁免對 iPhone 的關稅後，蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.21% 至每股 202.52 美元，重返 3 兆美元市值。川普透露曾和蘋果執行長庫克談過話，並幫助過庫克還有整個蘋果生意。他強調，有時必須展現一定彈性，沒有人應那麼死板。

英特爾 (INTC-US) 一度彈升至單日高點 (21.05 美元)，收漲近 3%，報每股 20.31 美元。英特爾週一與私募基金銀湖管理公司達成協議，將旗下可程式化晶片部門 Altera 的 51% 股權售予銀湖。

輝達 (NVDA-US) 下跌 0.20% 至每股 110.71 美元。輝達宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾 (Amkor)、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產 AI 超級電腦，預計未來 4 年將在美國生產價值高達 5000 億美元 (約新台幣 16.2 兆元) 的 AI 基礎設施。

華爾街分析

華爾街主要美股預測機構接連受挫，全因再高明模型也無法預測川普。加拿大研究機構 BCA Research 全球策略師 Peter Berezin 表示：「這是一種癡心妄想，任何反彈都將曇花一現，最終被證明是一次假象。」

美國銀行策略師 Savita Subramanian 稱：「試圖建立關稅模型根本就是白費心力。」

亞洲協會政策研究所副所長 Wendy Cutler 指出：「川普團隊繼續遵循先行動、然後根據需要調整方針，這種做法為投資人和美國貿易夥伴帶來了更多的不可預測性，他們可能不再認為急於與美國談判是最好的方法。」