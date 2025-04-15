〈美股盤後〉川普可能豁免汽車零組件關稅 道瓊漲超310點
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-15 04:46
美國將智慧手機、電腦和其他電子產品暫時排除在對等關稅範圍之外，美股本週開盤報喜，美國總統川普盤中暗示可能豁免 25% 汽車零組件關稅，汽車類股聞訊翻紅，美股週一 (14 日) 集體收高，道瓊揚升超 310 點。
川普週一透露正考慮一些措施來幫助汽車製造商，這些車廠正在使用加拿大、墨西哥等地生產的零組件，但業者需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。川普也預計在未來一週內宣布針對半導體進口的關稅稅率。
美國前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱，近期美國公債遭到拋售，並非市場功能失靈所致，另外，她認為中國不會拋售持有的美債。
美國聯準會理事沃勒週一表示，如果川普恢復 4 月 2 日所宣布的大規模對等關稅，聯準會可能必須快速且連續降息，以提振美國經濟。
美股週一 (14 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 2.22%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.21%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%。
費半成分股漲跌互見。輝達 (NVDA-US) 跌 0.20%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.28%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.97%；高通 (QCOM-US) 跌 0.043%；AMD (AMD-US) 上漲 1.18%；美光 (MU-US) 上漲 2.11%。
台股 ADR 逾半收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.14%。
企業新聞
底特律汽車三巨頭逾半零件必須從美國境外採購，川普考慮汽車零件關稅豁免消息釋出後，三大車廠鬆了一口氣，福特 (F-US) 週一大漲 4.07%、通用汽車 (GM-US) 升 3.46%，Stellantis (STLA-US) 勁揚 5.64%。
豁免對 iPhone 的關稅後，蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.21% 至每股 202.52 美元，重返 3 兆美元市值。川普透露曾和蘋果執行長庫克談過話，並幫助過庫克還有整個蘋果生意。他強調，有時必須展現一定彈性，沒有人應那麼死板。
英特爾 (INTC-US) 一度彈升至單日高點 (21.05 美元)，收漲近 3%，報每股 20.31 美元。英特爾週一與私募基金銀湖管理公司達成協議，將旗下可程式化晶片部門 Altera 的 51% 股權售予銀湖。
輝達 (NVDA-US) 下跌 0.20% 至每股 110.71 美元。輝達宣布，與台積電、鴻海、緯創、艾克爾 (Amkor)、日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產 AI 超級電腦，預計未來 4 年將在美國生產價值高達 5000 億美元 (約新台幣 16.2 兆元) 的 AI 基礎設施。
華爾街分析
華爾街主要美股預測機構接連受挫，全因再高明模型也無法預測川普。加拿大研究機構 BCA Research 全球策略師 Peter Berezin 表示：「這是一種癡心妄想，任何反彈都將曇花一現，最終被證明是一次假象。」
美國銀行策略師 Savita Subramanian 稱：「試圖建立關稅模型根本就是白費心力。」
亞洲協會政策研究所副所長 Wendy Cutler 指出：「川普團隊繼續遵循先行動、然後根據需要調整方針，這種做法為投資人和美國貿易夥伴帶來了更多的不可預測性，他們可能不再認為急於與美國談判是最好的方法。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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