〈財報前瞻〉英特爾營收恐連四季下滑 新任CEO陳立武改革受考驗

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 01:00

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美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 將於本周四 (24 日) 美股盤後公布最新一季財報，這將是外界首次深入觀察新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後的改革藍圖。市場普遍預期，英特爾將連續第四季出現營收衰退，凸顯這位新掌舵者面臨的挑戰仍不小。

根據 LSEG 彙整的分析師預估，英特爾第一季營收預料將年減 3.4%，達到 127 億美元，虧損預期擴大至 9.45 億美元，遠高於去年同期的 3.81 億美元。旗下個人電腦 (PC) 部門營收預料將年減 11% 至 67.3 億美元，資料中心業務則預計小幅下滑 1%，寫下連續第 12 季的衰退紀錄。

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近年來，英特爾逐漸喪失其在個人電腦與伺服器市場的主導地位，受到超微 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 強力競爭，尤其在人工智慧 (AI) 領域表現落後。陳立武於去年 8 月因戰略分歧辭去董事職位，今年 3 月重返英特爾出任執行長，市場高度關注其改革腳步能否成功止血。

陳立武上任後已著手扁平化管理架構，將核心晶片部門直接向他報告，被視為重整營運、釋放資金以投入晶圓製造的起手式。他同時強調將「同等關注」英特爾自研晶片與晶圓代工兩大業務，延續前任執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 大力推動的 IDM 2.0 策略。

不過，英特爾在 AI 晶片戰略尚未清晰。其主力圖形處理器 Falcon Shores 目前僅限內部測試，遲未推出具競爭力的旗艦產品。公司近期任命網通部門負責人卡提 (Sachin Katti) 為新任技術長及 AI 負責人，企圖加快布局腳步。

除了內部轉型，地緣政治亦為英特爾帶來不確定性。隨著美中貿易戰升溫，美國總統川普暗示將擴大對特定產業的關稅，儘管目前半導體產品尚未納入，但中國業界近期警告，若遭報復性措施，美產晶片關稅可能高達 85% 以上。中國為英特爾去年最大市場，貢獻約三分之一營收。