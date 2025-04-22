巴菲特精準減碼蘋果大賺千億美元 下一筆投資在哪？

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 20:40

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波克夏目前坐擁高達 3,180 億美元的現金部位，創下企業史上最高水位。投資人普遍關注，這筆資金究竟何時、會投入何處？是否如同 2008 年金融海嘯時期般，再次伺機入場，出手援助優質藍籌股企業，換取高報酬？

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波克夏自 2016 年開始大舉買進蘋果，當時引發部分投資人質疑估值過高。然而這筆投資最終為公司帶來約 1,100 億美元的帳面收益，成為波克夏史上最成功的單一股票投資案例之一。

分析師指出，巴菲特此次減碼蘋果，可能受到過去「可口可樂 (KO-US) 教訓」影響。波克夏 1988 年投資可口可樂，到 1998 年股價已翻漲 10 倍、達 45 倍本益比，巴菲特多年後坦言當時應該獲利了結。他曾形容可口可樂為「極佳的公司，但價格荒謬」。

相似的情形或許讓他選擇在蘋果估值高漲時逐步出場。雖然巴菲特持續稱讚蘋果與執行長庫克 (Tim Cook)，但這次精準減碼無疑是一次價值投資經典範例。

不過，也有分析指出，如今波克夏市值已超過 1 兆美元，要尋找足以「撼動槓桿」的投資機會越來越困難。與其貿然出手，巴菲特選擇持有短債、賺取穩定孳息，也是一種「等待對的價格」的智慧策略。